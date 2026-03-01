¡Expulsado Eduard Bello! EN VIVO Deportes Tolima 0-0 Atlético Nacional por la Liga BetPlay Dimayor I-2026 vía Win Sports GRATIS: minuto a minuto

Deportes Tolima, luego de su clasificación a fase 3 de Copa Libertadores, recibe en Ibagué al siempre difícil Atlético Nacional por la fecha 9, pendiente de la Liga BetPlay Dimayor I-2026.

Atlético Nacional guarda más jugadores que Deportes Tolima pensando en los duelos de copa entre semana. En el 'Verdolaga' no juegan Alfredo Morelos, Juan Rengifo, Andrés Román, David Ospina, Jorman Campuzano, entre otros. En tanto, en 'Los Pijaos' guardan a Brayan Rovira y Kelvin Flórez, entre otros.

Deportes Tolima y Atlético Nacional ya están en el campo de juego. En minutos, empieza el partido.

Mala salida de Atlético Nacional, que le regalaron el balón a Adrián Parra. No se decidió a rematar y dio un mal pase cuando estaba en ventaja.

Una fuerte entrada de Eduard Bello podría derivar en una tarjeta roja. El árbitro Luis Delgado revisa en la pantalla del VAR.

Juan Pablo Nieto se perdió la oportunidad de anotar en la ley del ex. De frente al arco, mandó el balón por arriba del travesaño.

Deportes Tolima y Atlético Nacional igualan sin goles (0-0) en duelo por la jornada 9 de la Liga BetPlay Dimayor I-2026. El Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué es el escenario para este buen duelo entre dos equipos que buscan prenderse en la parte de arriba de la tabla de posiciones. El partido se puede ver en vivo por Win Sports, Win Fútbol+ y Win Play.

Tras la clasificación a fase 3 de Copa Libertadores, Deportes Tolima pone un mix de habituales titulares y suplentes pensando en el duelo ante O’Higgins entre semana. Atlético Nacional también guarda varios futbolistas pensando en su cruce ante Millonarios por Copa Sudamericana 2026.

‘El Verde de la Montaña’ puede llegar al primer lugar de la tabla de posiciones si gana este partido. Podría igualar a Inter de Bogotá, ya que tiene 15 puntos contra los 18 del actual líder. Por ahora, se ubica en la quinta ubicación. ‘Los Pijaos’, por su parte, se ubican en el noveno puesto con 12 y podrían igualar la línea de su rival en caso de un triunfo en casa.

Alineaciones para Deportes Tolima vs. Atlético Nacional

DEPORTES TOLIMA: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Juan José Mera, Shean Barbosa; Juan Pablo Nieto, Sebastián Guzmán; Jersson González, Juan Torres, Éver Valencia; y Adrián Parra. DT: Lucas González Vélez.

ATLÉTICO NACIONAL: Harlen Castillo; Milton Casco, Néider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez; Juan Zapata, Matheus Uribe, Edwin Cardona; Eduard Bello, Marlos Moreno y Cristian Arango. DT: Diego Arias.