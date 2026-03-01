Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol de Colombia

¡Expulsado Eduard Bello! EN VIVO Deportes Tolima 0-0 Atlético Nacional por la Liga BetPlay Dimayor I-2026 vía Win Sports GRATIS: minuto a minuto

Duelo correspondiente a la fecha 9 del torneo. En Ibagué, Tolima iguala ante Nacional en un duelo clave entre dos equipos del Top 10 de la tabla.

39' PT: REMATE DE MORENO

Marlos Moreno buscó con un remate de lejos. El balón pasó cerca del palo.

Publicidad

38' PT: AMONESTACIÓN EN ATLÉTICO NACIONAL

Marlos Moreno ve la tarjeta amarilla. Es el tercero en Atlético Nacional.

VIDEO: ASÍ FUE LA FALTA DE LA EXPULSIÓN DE EDUARD BELLO

Tweet placeholder

36' PT: ¡CASI URIBE EN CONTRA!

Centro de Éver Valencia y Matheus Uribe desvió el balón, que casi fue adentro del arco. ¡Se salvó Atlético Nacional!

35' PT: CAMBIO EN DEPORTES TOLIMA

Se retiró Cristian Arrieta e ingresó Edwar López.

Publicidad

34' PT: AMONESTACIÓN EN ATLÉTICO NACIONAL

Edwin Cardona vio la tarjeta amarilla. Es el segundo en Atlético Nacional.

33' PT: ¡SE LO PERDIÓ NIETO!

Juan Pablo Nieto se perdió la oportunidad de anotar en la ley del ex. De frente al arco, mandó el balón por arriba del travesaño.

30' PT: AMONESTACIÓN EN ATLÉTICO NACIONAL

Milton Casco fue amonestado en Atlético Nacional.

28' PT: ¡EXPULSADO EDUARD BELLO!

La fuerte entrada de Eduard Bello contra Juan José Mera deriva en tarjeta roja.

27' PT: ¡HAY REVISIÓN EN EL VAR!

Una fuerte entrada de Eduard Bello podría derivar en una tarjeta roja. El árbitro Luis Delgado revisa en la pantalla del VAR.

Publicidad

24' PT: ¡FALLÓ VALENCIA!

Remate de Éver Valencia, que se fue afuera.

21' PT: ¡FALLÓ PARRA!

Mala salida de Atlético Nacional, que le regalaron el balón a Adrián Parra. No se decidió a rematar y dio un mal pase cuando estaba en ventaja.

11' PT: REMATE DE VALENCIA

Éver Valencia remató desde la puerta del área. Salvó Harlen Castillo y la mandó al córner.

9' PT: ¡CARDONA BUSCÓ SORPRENDER!

Remate desde detrás de mitad de cancha de Edwin Cardona. El balón no llegó a arco.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Ya juegan Deportes Tolima y Atlético Nacional en Ibagué.

Publicidad

ÁRBITROS PARA EL PARTIDO

  • Árbitro principal: Luis Delgado
  • Asistente 1: Richard Ortiz
  • Asistente 2: Jair Pozos
  • Cuarto árbitro: Nicolás Salazar
  • VAR: Ricardo García
  • AVAR: Johan Castro

¡SALEN LOS EQUIPOS AL CAMPO!

Deportes Tolima y Atlético Nacional ya están en el campo de juego. En minutos, empieza el partido.

CALENTAMIENTO DE LOS EQUIPOS

Tweet placeholder

ASÍ LUCE EL VESTUARIO VISITANTE

Tweet placeholder

ASÍ LUCE EL VESTUARIO LOCAL

Tweet placeholder
Publicidad

AMBOS EQUIPOS GUARDAN PENSANDO EN LOS DUELOS ENTRE SEMANA

Atlético Nacional guarda más jugadores que Deportes Tolima pensando en los duelos de copa entre semana. En el 'Verdolaga' no juegan Alfredo Morelos, Juan Rengifo, Andrés Román, David Ospina, Jorman Campuzano, entre otros. En tanto, en 'Los Pijaos' guardan a Brayan Rovira y Kelvin Flórez, entre otros.

ALINEACIÓN TITULAR DE DEPORTES TOLIMA

Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Juan José Mera, Shean Barbosa; Juan Pablo Nieto, Sebastián Guzmán; Jersson González, Juan Torres, Edwar López; y Adrián Parra es la alineación titular que pone Lucas González Vélez en Deportes Tolima.

Tweet placeholder

ALINEACIÓN DE ATLÉTICO NACIONAL

Harlen Castillo; Milton Casco, Néider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez; Juan Zapata, Matheus Uribe, Edwin Cardona; Eduard Bello, Marlos Moreno y Cristian Arango es el once titular que dispuso Diego Arias en Atlético Nacional.

Tweet placeholder

¡DUELO IMPERDIBLE EN IBAGUÉ!

Deportes Tolima, luego de su clasificación a fase 3 de Copa Libertadores, recibe en Ibagué al siempre difícil Atlético Nacional por la fecha 9, pendiente de la Liga BetPlay Dimayor I-2026.

Por Hugo Avalos

Sigue a Bolavip en Google!
Deportes Tolima y Atlético Nacional se enfrentan en Ibagué.
© Gemini IA - Composición BolavipDeportes Tolima y Atlético Nacional se enfrentan en Ibagué.

Deportes Tolima y Atlético Nacional igualan sin goles (0-0) en duelo por la jornada 9 de la Liga BetPlay Dimayor I-2026. El Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué es el escenario para este buen duelo entre dos equipos que buscan prenderse en la parte de arriba de la tabla de posiciones. El partido se puede ver en vivo por Win Sports, Win Fútbol+ y Win Play.

Tras la clasificación a fase 3 de Copa Libertadores, Deportes Tolima pone un mix de habituales titulares y suplentes pensando en el duelo ante O’Higgins entre semana. Atlético Nacional también guarda varios futbolistas pensando en su cruce ante Millonarios por Copa Sudamericana 2026.

‘El Verde de la Montaña’ puede llegar al primer lugar de la tabla de posiciones si gana este partido. Podría igualar a Inter de Bogotá, ya que tiene 15 puntos contra los 18 del actual líder. Por ahora, se ubica en la quinta ubicación. ‘Los Pijaos’, por su parte, se ubican en el noveno puesto con 12 y podrían igualar la línea de su rival en caso de un triunfo en casa.

Alineaciones para Deportes Tolima vs. Atlético Nacional

DEPORTES TOLIMA: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Juan José Mera, Shean Barbosa; Juan Pablo Nieto, Sebastián Guzmán; Jersson González, Juan Torres, Éver Valencia; y Adrián Parra. DT: Lucas González Vélez.

ATLÉTICO NACIONAL: Harlen Castillo; Milton Casco, Néider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez; Juan Zapata, Matheus Uribe, Edwin Cardona; Eduard Bello, Marlos Moreno y Cristian Arango. DT: Diego Arias.

Hugo Avalos
Hugo Avalos
Lee también
Johan Fano debutó con triunfo en Águilas Doradas contra Independiente Santa Fe
Futbol Internacional

Johan Fano debutó con triunfo en Águilas Doradas contra Independiente Santa Fe

¡Celebra Manizales! Once Caldas venció 2-1 a Junior por la Liga BetPlay: resumen y goles
Futbol Internacional

¡Celebra Manizales! Once Caldas venció 2-1 a Junior por la Liga BetPlay: resumen y goles

¡Con Gallese brillando! Deportivo Cali venció 1-0 a Atlético Nacional por la Liga BetPlay
Futbol Internacional

¡Con Gallese brillando! Deportivo Cali venció 1-0 a Atlético Nacional por la Liga BetPlay

¡Debut goleador! Atlético Nacional venció 4-0 a Boyacá Chicó por la Liga BetPlay
Futbol Internacional

¡Debut goleador! Atlético Nacional venció 4-0 a Boyacá Chicó por la Liga BetPlay

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo