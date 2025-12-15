El fin de una temporada de éxito en el fútbol peruano, como la que vivió Cusco FC al asegurar su pase al campeonato, suele ser un momento de celebración. Sin embargo, en lugar de una euforia mesurada, el club cusqueño optó por lanzar una crítica directa a Universitario de Deportes, el campeón vigente. El director técnico, Miguel Rondelli, aprovechó el logro para cuestionar la legitimidad del título crema, provocando una fuerte controversia mediática.

Cusco FC le pegó a Universitario

La chispa de la polémica fue la declaración de Rondelli (aunque en un contexto de la Playoffs en Liga 1 y no de definición de campeonato): “Yo entiendo que los números y los títulos son importantes, pero creo que lo uno siente nunca se olvida… Y ojalá cuando pasen los años se acuerden de que el campeón fue Universitario, pero el que jugó mejor fue Cusco FC”. Esta frase, subjetiva y cargada, insinuó que la calidad del juego del equipo imperial superó la efectividad del campeón.

Miguel Rondelli consiguió el Perú 2 con Cusco FC. (Foto: X).

El debate central del argumento de Rondelli se sitúa en la histórica disputa futbolística: ¿prevalece la belleza del juego o la consecución de títulos? El estratega argentino buscó realzar la filosofía de su equipo por encima de las estadísticas, apelando al “orgullo del hincha” y al “sentimiento”. No obstante, su postura confronta la máxima deportiva que establece que el campeón, por definición, es el equipo que mejor manejó la temporada y cumplió con el objetivo final.

Universitario recibió de Miguel Rondelli

Como era de esperarse, la declaración generó una inmediata ola de rechazo en el entorno de Universitario. Exjugadores y analistas deportivos seguramente llamarán la atención, por esta ligereza en las palabras de Rondelli, coincidiendo en que una afirmación que resta valor al esfuerzo por el título nacional carece de fundamento si no está respaldada por el éxito final en la cancha y en la tabla.

Más allá de la controversia, el objetivo del entrenador es claro: infundir identidad y orgullo tanto en el vestuario de Cusco FC como en su hinchada. Aunque Universitario será recordado como el campeón, Rondelli buscó establecer la narrativa de que el equipo cusqueño fue el “campeón moral” o, al menos, el más atractivo de ver, por eso consiguieron el Perú 2 contra Sporting Cristal. Este tipo de declaraciones, si bien cuestionables, sirven como una inyección anímica potente para las futuras campañas.

Miguel Rondelli expuso su pensamiento

La polémica desatada por Miguel Rondelli garantiza que los próximos encuentros entre Cusco FC y Universitario de Deportes estarán cargados de una rivalidad intensificada. Esta controversia actúa como un estimulante para la Liga 1, añadiendo un componente emocional y narrativo que trasciende los 90 minutos de juego y que, sin duda, perdurará en la memoria de los aficionados.

