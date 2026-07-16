Dónde ver EN VIVO Boca vs Sarmiento por la Copa Argentina 2026: canales de TV y streaming online

Boca tiene el estreno oficial de Rodolfo Arruabarrena como entrenador. Se enfrenta a Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina. Mira los detalles.

Boca Juniors vuelve a la actividad tras el receso por el Mundial 2026. Se enfrenta este jueves 16 de julio a Sarmiento de Junín en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. Se trata de un encuentro a partido único por un lugar en los octavos de final del certamen.

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El ‘Xeneize’ se estrena oficialmente en el segundo semestre de esta temporada 2026. Con Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador tras la salida de Claudio Úbeda, ahora tiene un partido importante para empezar con el pie derecho. Aún así, no cuenta con su máxima figura, Leandro Paredes, quien sigue con la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Imagen de archivo de Rodolfo Arruabarrena, el nuevo DT de Boca (Getty Images).

El rival de Boca es Sarmiento de Junín, equipo de la Primera División de Argentina, que tiene a Facundo Sava como entrenador. Entre las figuras destacadas del ‘Verde’ aparecen los delanteros Diego Churín y Pablo Magnín, el volante Cristian Zabala y su nuevo arquero Iván Arboleda, entre otros.

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¿Dónde ver EN VIVO Boca vs. Sarmiento?

Boca vs. Sarmiento, partido correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro:

Argentina: TyC Sports, TyC Sports Play

TyC Sports, TyC Sports Play Perú: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Colombia: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Chile: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Uruguay: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Ecuador: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional México: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Estados Unidos: fuboTV, TyC Sports Internacional

¿A qué hora se juega Boca vs. Sarmiento?

El partido entre Boca y Sarmiento, que se juega en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Argentina: 21:45 horas

21:45 horas Perú: 19:45 horas

19:45 horas Colombia: 19:45 horas

19:45 horas Chile: 20:45 horas

20:45 horas Uruguay: 21:45 horas

21:45 horas Ecuador: 19:45 horas

19:45 horas México: 18:45 horas

18:45 horas Estados Unidos: 17:45 PT / 20:45 ET

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