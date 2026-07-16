FIFA evalúa el caso de Argentina por la banderola de las Malvinas y podría tomar una dura decisión

La FIFA fijó postura sobre la polémica banderola que se pudo apreciar al término del triunfo de Argentina sobre Inglaterra.

La Selección Argentina no solo acaparó la atención por asegurar su lugar en la final del Mundial 2026. Tras imponerse a Inglaterra, varios de sus futbolistas exhibieron una banderola con una referencia a las Islas Malvinas, un gesto que rápidamente generó repercusión y se volvió viral en las redes sociales.

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Ante esta situación, la FIFA se pronunció y confirmó que su Comité Disciplinario se encuentra revisando los informes del partido. Tras analizar lo ocurrido, el organismo determinará si corresponde aplicar alguna sanción de acuerdo con su Código Disciplinario.

“Como es procedimiento habitual, el Comité Disciplinario independiente de la FIFA está evaluando actualmente los informes de los partidos y considerando las circunstancias pertinentes antes de decidir sobre posibles medidas adicionales con base en el Código Disciplinario de la FIFA“, señaló en diálogo con Daily Mail.

¿Argentina recibirá una sanción por parte de la FIFA?

Sin embargo, el portal ‘The Touchline’ aseguró que la FIFA iniciará un procedimiento disciplinario contra la Selección Argentina. No obstante, la resolución y las posibles sanciones recién serían anunciadas una vez concluida la final del Mundial 2026 frente a España.

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De esta manera, los futbolistas de la ‘Albiceleste’ involucrados en el caso quedarían habilitados para disputar sin inconvenientes la final de la Copa del Mundo en Nueva York.

“La FIFA abrirá procedimientos disciplinarios contra Argentina por mostrar la bandera de las Malvinas. ¡Pero las sanciones no tendrán lugar hasta después de la Final, los jugadores involucrados podrán JUGAR!“, indicaron.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: FIFA will open disciplinary proceedings against Argentina for showing the Malvinas banner.



But the sanctions won't take place until after the Final, the players involved will be ALLOWED to play! pic.twitter.com/3scaOGtQRr — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 16, 2026

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¿Cuándo juega Argentina vs España por la final del Mundial 2026?

Argentina y España disputarán la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio, desde las 14:00 horas de Perú, en las instalaciones del Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

DATOS CLAVES

El Comité Disciplinario de la FIFA evalúa informes tras el partido entre Argentina e Inglaterra.

La Selección Argentina enfrentará a España en la final este domingo 19 de julio.

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