Néstor Gorosito, ex Alianza Lima, tuvo un mal debut en San Lorenzo: fue eliminado de Copa Argentina por penales

Pipo Gorosito tuvo su estreno oficial y San Lorenzo perdió por penales ante Riestra. Así, pierde una chance de título y deberá concentrarse en el Torneo Clausura argentino.

Néstor Gorosito tuvo su primer partido, luego de su etapa con Alianza Lima. Sin embargo, no fue un buen estreno, ya que su equipo, San Lorenzo, quedó eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. Tras el empate 1-1 en los 90 minutos, no pudo en los penales y, así, pierde una chance de título.

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A la espera del regreso del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026, San Lorenzo tuvo su primer partido del semestre ante Deportivo Riestra en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón, Buenos Aires. Ese fue el escenario del duro debut de Pipo Gorosito en su segundo ciclo al frente del ‘Ciclón’ (antes estuvo entre julio de 2003 y agosto de 2004).

En un partido con vaivenes y mucha pierna fuerte, San Lorenzo fue superior a su rival, pero se quedó con las manos vacías. Lo empezó ganando 1-0 con el gol de Matías Reali en el primer tiempo, pero el ‘Malevo’ lo empató en el segundo tiempo con un tanto de Tomás González. Ambos tuvieron situaciones para ganarlo, pero todo fue a los penales.

En la definición, un juvenil, Alejo Córdoba, quien hizo su debut en el ‘Ciclón’, falló el penal clave tras atajada de Ignacio Arce. Así, Riestra se quedó con el triunfo 5-4 en los penales y amargó el estreno de Gorosito en San Lorenzo.

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El delicado momento y las críticas a Néstor Gorosito en San Lorenzo

Néstor Gorosito fue blanco de críticas en su debut en San Lorenzo. Los hinchas lo cuestionaron por la eliminación de la Copa Argentina. En la red social X, hubo comentarios contra el entrenador y muchos aseguraron que “el semestre será largo” o “¡qué semestre nos espera“. No hay un clima esperanzador en el equipo azulgrana.

De hecho, la derrota no ayuda al tenso clima que se vive en la institución. Si bien recientemente tuvo elecciones a presidente (Marcelo Culotta fue elegido como nuevo mandatario), la situación no es agradable, sobre todo en el plano económico donde el club cuenta con ciertas deudas.

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Los comentarios en la cuenta oficial de San Lorenzo tras la derrota ante Riestra (X @SanLorenzo).

Por eso, el mercado de fichajes ha sido austero para el ‘Ciclón’, algo que Néstor Gorosito tolera, al menos por ahora. No obstante, cabe aclarar que su llegada también se dio en un momento complicado debido a la polémica salida de Gustavo Álvarez por diferencias con los directivos.

Con todo este panorama, una eliminación de Copa Argentina no ayuda y es un mal debut para ‘Pipo’. Ahora, lo único que le queda para el semestre es el Torneo Clausura.

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Néstor Gorosito y su paso por Alianza Lima

Así como debutó en San Lorenzo, Gorosito también retornó al fútbol argentino tras su paso por Alianza Lima. Si bien no tuvo un final de ciclo agradable, dejó algunos buenos recuerdos en su paso por el conjunto blanquiazul.

Quedará en la historia como el entrenador que llevó a la histórica clasificación de Alianza en La Bombonera ante Boca Juniors en la fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Hizo un buen trabajo en el plano internacional llevando a los ‘Íntimos’ hasta cuartos de final de la Copa Sudamericana (quedó afuera ante Universidad de Chile).

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Sin embargo, en el plano local, vio cómo Universitario se quedó con el tricampeonato nacional y, a su vez, quedó afuera en los Playoffs del certamen ante Sporting Cristal, lo que lo llevó a conformarse con el cuarto lugar en la tabla anual y eso marcó su despido, pese a que había renovado semanas antes.

Se fue del club tras 55 partidos donde ganó 28 partidos, perdió 12 y empató 15 para un 60 por ciento de efectividad.

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