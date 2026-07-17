Dónde ver EN VIVO River vs Aldosivi por Copa Argentina: canales de TV y streaming online

River regresa a la actividad para este segundo semestre. Enfrenta a Aldosivi en Salta por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026.

River Plate regresa a la acción tras el parón por el Mundial 2026. Este viernes 17 de julio se enfrentan por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 en el Estadio Padre Ernesto Martearena, de la ciudad de Salta en la provincia homónima. El equipo de Núñez busca la clasificación a los octavos de final.

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River hace su estreno en el segundo semestre de esta temporada. Eduardo Coudet quiere arrancar con el pie derecho, más allá de que tiene algunas bajas importantes como Gonzalo Montiel o Sebastián Driussi. De todas maneras, es favorito ante el conjunto marplatense.

Gonzalo Montiel no está con River por estar con la Selección Argentina en el Mundial (Getty Images).

Aldosivi es un equipo de Primera División, que está en plena lucha por no descender. Pero, busca dar la sorpresa en este cruce de Copa Argentina. El equipo de Israel Damonte presenta a sus nuevas figuras Bautista Dadín (está cedido desde River), Matías Godoy y Leonardo Sigali, entre otros.

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¿Dónde ver EN VIVO River vs. Aldosivi?

River vs. Aldosivi, partido correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro:

Argentina: TyC Sports, TyC Sports Play

TyC Sports, TyC Sports Play Perú: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Colombia: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Chile: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Uruguay: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Ecuador: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional México: TyC Sports Internacional

TyC Sports Internacional Estados Unidos: fuboTV, TyC Sports Internacional

¿A qué hora se juega River vs. Aldosivi?

El partido entre River y Aldosivi, que se juega en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Argentina: 21:45 horas

21:45 horas Perú: 19:45 horas

19:45 horas Colombia: 19:45 horas

19:45 horas Chile: 20:45 horas

20:45 horas Uruguay: 21:45 horas

21:45 horas Ecuador: 19:45 horas

19:45 horas México: 18:45 horas

18:45 horas Estados Unidos: 17:45 PT / 20:45 ET

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