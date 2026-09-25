Inglaterra vs. España: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la Liga de Naciones

Inglaterra y España se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Inglaterra y España se cruzan el sábado 26 de septiembre en un partido que promete mucho más que tres puntos de la Liga de Naciones. Cada vez que estos dos se ven las caras hay historia reciente de por medio, y esta edición no es la excepción.

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Más allá de la tabla, el duelo tiene el condimento de ser una revancha con sabor especial entre dos de las selecciones más fuertes de Europa. La Liga de Naciones sirve de termómetro antes de citas más importantes, y ninguno de los dos quiere quedar mal parado.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Inglaterra llega con la necesidad de reafirmarse ante uno de los rivales que más dolores de cabeza le dio en los últimos años. El equipo sabe que un resultado positivo ante España pesa distinto, no solo por los puntos sino por el golpe anímico que significa.

El historial entre Inglaterra y España

El historial entre ambos es parejo pero con ventaja inglesa: de 28 enfrentamientos, Inglaterra ganó 14, España 11 y hubo 4 empates. En goles la diferencia también favorece a los ingleses, 46 contra 34, aunque España se quedó con el más reciente, el 2-1 de julio de 2024. Antes de ese resultado, España también se había impuesto en 2018 por 3-2 en un partido de infarto, mientras que en el cruce anterior de ese mismo año había ganado Inglaterra. La serie viene alternando triunfos en la última década, lo que confirma la paridad actual entre ambos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/07/2024 España vs. Inglaterra 2-1 UEFA European Championship 15/10/2018 España vs. Inglaterra 2-3 UEFA Nations League 08/09/2018 Inglaterra vs. España 1-2 UEFA Nations League 15/11/2016 Inglaterra vs. España 2-2 Friendlies 13/11/2015 España vs. Inglaterra 2-0 Friendlies 12/11/2011 Inglaterra vs. España 1-0 Friendlies 11/02/2009 España vs. Inglaterra 2-0 Friendlies 06/02/2007 Inglaterra vs. España 0-1 Friendlies 16/11/2004 España vs. Inglaterra 1-0 Friendlies 27/02/2001 Inglaterra vs. España 3-0 Friendlies

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Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 4 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 5 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 7 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 9 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 10 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 11 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 12 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 13 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 14 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 15 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 16 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 17 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 18 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 19 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 20 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 08:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

En síntesis

Inglaterra y España se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.

se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.