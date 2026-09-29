Alineaciones de República Checa e Inglaterra por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

Se viene República Checa vs. Inglaterra este martes 29 de septiembre desde las 13:45 hora de Perú por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.
Cómo llegan República Checa e Inglaterra
República Checa viene de caer 1-2 ante Croacia.
Inglaterra viene de caer 2-3 ante España.
Las alineaciones de República Checa e Inglaterra
República Checa (4-3-3): Matěj Kovář, Jiří Sláma, Štěpán Chaloupek, Robin Hranáč, Ladislav Krejčí, Pavel Šulc, Michal Sadílek, Lukáš Červ, Adam Hložek, Adam Karabec, Matěj Radosta.
Inglaterra (4-3-3): James Trafford, Marc Guehi, Trent Alexander-Arnold, Trevoh Chalobah, Lewis Hall, Elliot Anderson, Myles Lewis-Skelly, Morgan Rogers, Harry Kane, Anthony Gordon, Bukayo Saka. DT: Thomas Tuchel.
Suplentes de República Checa: Lukáš Ambros, Vladimír Coufal, Lukáš Horníček, Ondřej Kričfaluši, Ondřej Zmrzlý, Martin Šubert, Václav Sejk, Martin Vitík, Pavel Bucha, Roman Macek, Alex Král, Michal Sáček, Antonín Kinský, Daniel Vašulín, Ondřej Lingr.
Suplentes de Inglaterra: Jude Bellingham, Alex Scott, Nico O'Reilly, Ezri Konsa, Jarell Quansah, Jordan Pickford, Jarrad Branthwaite, James Garner, Dominic Calvert-Lewin, Morgan Gibbs-White, Eberechi Eze, Jason Steele, Rio Ngumoha.
La previa de República Checa e Inglaterra: todo lo que hay que saber
- Día: martes 29 de septiembre
- Hora: 13:45 (hora de Perú)
- Historial: 5 cruces — República Checa ganó 1, Inglaterra ganó 3 y empataron 1
- Último antecedente: 22/06/2021: República Checa 0-1 Inglaterra
- Próximo partido de República Checa: vs. España, sábado 3 de octubre
- Próximo partido de Inglaterra: vs. Croacia, sábado 3 de octubre