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Los tres jugadores que más destacó Mano Menezes en el empate ante México: “Van a estar en Eliminatorias”

En conferencia de prensa, el DT de la Selección Peruana se mostró contento por la actuación ante México. También fue autocrítico por el gol recibido de pelota parada.

Mano Menezes, en conferencia de prensa post partido ante México.
© Bicolor+ (edit con IA)Mano Menezes, en conferencia de prensa post partido ante México.

Mano Menezes se mostró conforme con el rendimiento de la Selección Peruana en el empate ante México por 1-1 en el amistoso internacional disputado en New Jersey. En conferencia de prensa, el entrenador de ‘La Bicolor’ destacó los aspectos positivos del partido, pero también tuvo autocrítica por el gol de pelota parada recibido.

Perú se recuperó de la mala imagen que había dado en la derrota 4-1 ante los Estados Unidos el pasado sábado. Ante México hizo un partido serio de principio a fin y mostró algunos puntos altos. Precisamente, algunos futbolistas, que tuvieron su oportunidad, la aprovecharon y Mano Menezes lo destacó.

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Se vio una paridad muy importante en oportunidades, perdimos un poco de pase, pero debemos mejorar y el proceso continúa. Estamos en el segundo partido de la fecha FIFA. Estoy feliz porque encontramos tres jugadores importantes que van a estar en el grupo que jugará las Eliminatorias“, sostuvo en la rueda de prensa.

Estos tres futbolistas mencionados serían Piero Magallanes, Marco Huamán y Oslimg Mora, quienes tuvieron buenas actuaciones ante México. Si bien no venían siendo titulares, el entrenador brasileño confió en ellos y le pagaron con rendimientos a la altura de lo que demanda la camiseta blanquirroja. “Salgo hoy con una felicidad inmensa por las actuaciones de Huamán, Mora y Magallanes. Eso me deja muy contento“, afirmó.

“Ayer me preguntaron sobre bondades defensivas, pero nosotros tenemos una teoría y eso se torna práctica conforme al desempeño de nuestros jugadores. Hoy el desempeño fue muy bueno. Eso es lo que debe hacerse: competir. No lo conseguimos hacer ante Estados Unidos, pero creo que Perú puede enfrentar a cualquier adversario. Es lo primero que tenemos que hacer en el camino y seguir por allí”, analizó.

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El error de Perú en el gol de México, marcado por Mano Menezes

A pesar de todo lo bueno que marcó el entrenador de ‘La Bicolor’, no le escapó a la autocrítica por lo que fue el gol de México al inicio del segundo tiempo. Claramente, hubo una mala marca y así lo explicó el seleccionador.

El gol que sufrimos fue un pecado. Marcamos como una falta lateral, pero no era eso, era un córner corto y debimos marcarlo así“, comentó Menezes sobre el error en la marca, que derivó en el gol de Víctor Guzmán.

DATOS CLAVE

  • Mano Menezes: Dirigió el amistoso donde Perú empató 1-1 contra México en New Jersey.
  • Magallanes, Huamán y Mora: Los tres jugadores peruanos destacados que disputarán las Eliminatorias.
  • Víctor Guzmán: Autor del gol de México tras un error defensivo en córner corto.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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