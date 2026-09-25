Dónde ver EN VIVO Islandia vs. Estonia por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islandia y Estonia se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Islandia parte como favorita este sábado 26 de septiembre cuando reciba a Estonia por la Liga de Naciones, en un cruce que promete más de un gol si se repite la historia entre ambos.

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Es fecha de Liga de Naciones y ninguno de los dos quiere quedar relegado en la pelea por el grupo. Un buen resultado local le daría un envión anímico a Islandia antes de que avance la fase.

Horario del partido

Perú: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Islandia llega con la etiqueta de favorita y necesita reafirmarlo en su propia casa. El equipo sabe que un traspié complicaría sus cuentas en la Liga de Naciones y no quiere dejar pasar la oportunidad de sumar de local.

Estonia, por su parte, viene a competir sin nada que perder y con la idea de aprovechar cualquier distracción del rival. Para el conjunto visitante, cada punto en este certamen pesa doble de cara a lo que resta del grupo.

El historial entre Islandia y Estonia

Se enfrentaron en siete ocasiones y el balance favorece a Islandia, que ganó tres veces por una sola victoria de Estonia, con tres empates de por medio. La diferencia de gol también es clara: 10 a 4 a favor de los islandeses.

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El duelo más reciente, en 2023, terminó 1-1, y antes de eso hubo otro empate sin goles en 2019. La paridad de los últimos encuentros contrasta con las goleadas más antiguas, como el 4-0 de 1994, y deja claro que últimamente los partidos entre ellos se definen por detalles.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/01/2023 Islandia vs. Estonia 1-1 Friendlies 15/01/2019 Islandia vs. Estonia 0-0 Non-FIFA Friendlies 31/03/2015 Estonia vs. Islandia 1-1 Friendlies 04/06/2014 Islandia vs. Estonia 1-0 Friendlies 19/11/2002 Estonia vs. Islandia 2-0 Friendlies 23/04/1996 Estonia vs. Islandia 0-3 Friendlies 16/08/1994 Islandia vs. Estonia 4-0 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 2 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 4 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 9 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 10 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 11 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 12 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 14 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 16 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

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Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 08:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

En síntesis