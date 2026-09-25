Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Islandia vs. Estonia por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islandia y Estonia se enfrentan este sábado 26 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Iceland vs. Estonia, Liga de Naciones
Iceland vs. Estonia, Liga de Naciones

Islandia parte como favorita este sábado 26 de septiembre cuando reciba a Estonia por la Liga de Naciones, en un cruce que promete más de un gol si se repite la historia entre ambos.

Es fecha de Liga de Naciones y ninguno de los dos quiere quedar relegado en la pelea por el grupo. Un buen resultado local le daría un envión anímico a Islandia antes de que avance la fase.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • Perú: 11:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Islandia llega con la etiqueta de favorita y necesita reafirmarlo en su propia casa. El equipo sabe que un traspié complicaría sus cuentas en la Liga de Naciones y no quiere dejar pasar la oportunidad de sumar de local.

Estonia, por su parte, viene a competir sin nada que perder y con la idea de aprovechar cualquier distracción del rival. Para el conjunto visitante, cada punto en este certamen pesa doble de cara a lo que resta del grupo.

El historial entre Islandia y Estonia

Se enfrentaron en siete ocasiones y el balance favorece a Islandia, que ganó tres veces por una sola victoria de Estonia, con tres empates de por medio. La diferencia de gol también es clara: 10 a 4 a favor de los islandeses.

El duelo más reciente, en 2023, terminó 1-1, y antes de eso hubo otro empate sin goles en 2019. La paridad de los últimos encuentros contrasta con las goleadas más antiguas, como el 4-0 de 1994, y deja claro que últimamente los partidos entre ellos se definen por detalles.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
08/01/2023 Islandia vs. Estonia 1-1 Friendlies
15/01/2019 Islandia vs. Estonia 0-0 Non-FIFA Friendlies
31/03/2015 Estonia vs. Islandia 1-1 Friendlies
04/06/2014 Islandia vs. Estonia 1-0 Friendlies
19/11/2002 Estonia vs. Islandia 2-0 Friendlies
23/04/1996 Estonia vs. Islandia 0-3 Friendlies
16/08/1994 Islandia vs. Estonia 4-0 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3
2 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3
3 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3
4 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
5 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
6 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3
7 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3
8 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1
9 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1
10 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0
11 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0
12 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0
16 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0

Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs
  • Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs
  • Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
  • Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
  • Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
  • Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
  • Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
  • Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
  • Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 08:00 hs
  • Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs
  • Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs
  • Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
  • Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
  • San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
  • Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
  • República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

En síntesis

  • Islandia y Estonia se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
Bolavip Perù
Bolavip Perù
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones