Dónde ver EN VIVO Islandia vs. Estonia por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islandia parte como favorita este sábado 26 de septiembre cuando reciba a Estonia por la Liga de Naciones, en un cruce que promete más de un gol si se repite la historia entre ambos.
Es fecha de Liga de Naciones y ninguno de los dos quiere quedar relegado en la pelea por el grupo. Un buen resultado local le daría un envión anímico a Islandia antes de que avance la fase.
Horario del partido
- Perú: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Islandia llega con la etiqueta de favorita y necesita reafirmarlo en su propia casa. El equipo sabe que un traspié complicaría sus cuentas en la Liga de Naciones y no quiere dejar pasar la oportunidad de sumar de local.
Estonia, por su parte, viene a competir sin nada que perder y con la idea de aprovechar cualquier distracción del rival. Para el conjunto visitante, cada punto en este certamen pesa doble de cara a lo que resta del grupo.
El historial entre Islandia y Estonia
Se enfrentaron en siete ocasiones y el balance favorece a Islandia, que ganó tres veces por una sola victoria de Estonia, con tres empates de por medio. La diferencia de gol también es clara: 10 a 4 a favor de los islandeses.
El duelo más reciente, en 2023, terminó 1-1, y antes de eso hubo otro empate sin goles en 2019. La paridad de los últimos encuentros contrasta con las goleadas más antiguas, como el 4-0 de 1994, y deja claro que últimamente los partidos entre ellos se definen por detalles.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/01/2023
|Islandia vs. Estonia
|1-1
|Friendlies
|15/01/2019
|Islandia vs. Estonia
|0-0
|Non-FIFA Friendlies
|31/03/2015
|Estonia vs. Islandia
|1-1
|Friendlies
|04/06/2014
|Islandia vs. Estonia
|1-0
|Friendlies
|19/11/2002
|Estonia vs. Islandia
|2-0
|Friendlies
|23/04/1996
|Estonia vs. Islandia
|0-3
|Friendlies
|16/08/1994
|Islandia vs. Estonia
|4-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|2
|Lituania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|3
|Noruega
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|4
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|5
|Grecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|6
|Portugal
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|7
|Kosovo
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|8
|Países Bajos
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|9
|Alemania
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|10
|Dinamarca
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|11
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|12
|Serbia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|13
|Gales
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|14
|Irlanda
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|15
|Israel
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|16
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
Tabla actualizada al 25 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs
- Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs
- Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
- Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
- Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
- Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
- Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
- Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
- Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 08:00 hs
- Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs
- Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs
- Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
- Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
- San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
- Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
- República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
En síntesis
- Islandia y Estonia se enfrentan este sábado 26 de septiembre por la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.