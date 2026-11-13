Liechtenstein vs. Azerbaiyán: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Liechtenstein recibe a Azerbaiyán este viernes 13 de noviembre desde las 14:45 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones. Azerbaiyán llega con la obligación de ganar si quiere meterse en la pelea del grupo, mientras que Liechtenstein todavía busca su primera victoria en esta Liga de Naciones.
No hay demasiado en juego para los locales más allá del orgullo, pero para Azerbaiyán cada punto cuenta en la tabla y repetir el empate de hace unas semanas no le sirve.
La actualidad de ambos equipos
Liechtenstein no gana desde hace rato y su presente en el grupo lo confirma: apenas un punto en dos partidos, producto de un empate sin goles ante este mismo rival y una derrota como local frente a Lituania. El equipo necesita reaccionar si no quiere quedar completamente desconectado de la pelea.
Azerbaiyán, en cambio, llega entonado. Venía de un empate sin goles justamente contra Liechtenstein y de otro igualdad ante Lituania, pero en la última fecha consiguió un triunfo ajustado como local ante ese mismo rival que le permitió sumar sus primeros tres puntos y meterse en zona de pelea del grupo.
El historial entre Liechtenstein y Azerbaiyán
El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor de Azerbaiyán, que ganó tres de los seis enfrentamientos por apenas uno de Liechtenstein, con dos empates en el medio. La diferencia de gol también lo dice todo: ocho tantos convertidos por los azerbaiyanos contra apenas dos de los liechtensteinianos.
El antecedente más reciente es justamente el de la ida en este mismo certamen, que terminó sin goles. Antes de eso, los duelos entre estas selecciones no fueron frecuentes, pero cuando se cruzaron, Azerbaiyán casi siempre se impuso con claridad.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Azerbaiyán vs. Liechtenstein
|0-0
|UEFA Nations League
|06/02/2013
|Azerbaiyán vs. Liechtenstein
|1-0
|Friendlies
|10/10/2009
|Liechtenstein vs. Azerbaiyán
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2008
|Azerbaiyán vs. Liechtenstein
|0-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|05/06/1999
|Azerbaiyán vs. Liechtenstein
|4-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|14/10/1998
|Liechtenstein vs. Azerbaiyán
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- Perú: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Andorra vs. Gibraltar — viernes 13 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Liechtenstein y Azerbaiyán se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Liechtenstein suma 1 punto en el torneo.
- Azerbaiyán suma 5 puntos en el torneo.