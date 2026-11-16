Lituania vs. Liechtenstein en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Lituania recibe a Liechtenstein este lunes 16 de noviembre desde las 12:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones.
Lituania llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Liechtenstein tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Lituania perdió 0-1 como visitante ante Azerbaiyán. El conjunto marcha 37° con 4 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Azerbaiyán.
Liechtenstein viene de perder 0-1 como local ante Azerbaiyán. El equipo ocupa el puesto 49 con 1 punto. Antes empató 0-0 como visitante ante Azerbaiyán.
El historial entre Lituania y Liechtenstein
Lituania y Liechtenstein se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 5 triunfos de Lituania, 1 de Liechtenstein y 1 empate.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/09/2026
|Liechtenstein vs. Lituania
|0-2
|UEFA Nations League
|10/09/2013
|Lituania vs. Liechtenstein
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|12/10/2012
|Liechtenstein vs. Lituania
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/2011
|Lituania vs. Liechtenstein
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|03/06/2011
|Liechtenstein vs. Lituania
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|30/04/1997
|Liechtenstein vs. Lituania
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|09/10/1996
|Lituania vs. Liechtenstein
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- Perú: 12:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Gibraltar vs. Malta — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs
En síntesis
- Lituania y Liechtenstein se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Lituania suma 4 puntos en el torneo.
- Liechtenstein suma 1 punto en el torneo.