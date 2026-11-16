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Lituania vs. Liechtenstein en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Lituania y Liechtenstein se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Lithuania vs. Liechtenstein, Liga de Naciones
Lithuania vs. Liechtenstein, Liga de Naciones

Lituania recibe a Liechtenstein este lunes 16 de noviembre desde las 12:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones.

Lituania llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Liechtenstein tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Lituania perdió 0-1 como visitante ante Azerbaiyán. El conjunto marcha 37° con 4 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Azerbaiyán.

Liechtenstein viene de perder 0-1 como local ante Azerbaiyán. El equipo ocupa el puesto 49 con 1 punto. Antes empató 0-0 como visitante ante Azerbaiyán.

El historial entre Lituania y Liechtenstein

Lituania y Liechtenstein se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 5 triunfos de Lituania, 1 de Liechtenstein y 1 empate.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/09/2026Liechtenstein vs. Lituania0-2UEFA Nations League
10/09/2013Lituania vs. Liechtenstein2-0UEFA World Cup Qualifiers
12/10/2012Liechtenstein vs. Lituania0-2UEFA World Cup Qualifiers
02/09/2011Lituania vs. Liechtenstein0-0UEFA European Championship Qualifiers
03/06/2011Liechtenstein vs. Lituania2-0UEFA European Championship Qualifiers
30/04/1997Liechtenstein vs. Lituania0-2UEFA World Cup Qualifiers
09/10/1996Lituania vs. Liechtenstein2-1UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • Perú: 12:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Gibraltar vs. Malta — lunes 16 de noviembre, 14:45 hs

En síntesis

  • Lituania y Liechtenstein se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Lituania suma 4 puntos en el torneo.
  • Liechtenstein suma 1 punto en el torneo.
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