Paulo Dybala reveló el curioso artículo peruano que tenía Cristiano Ronaldo cuando jugaban en Juventus

Paulo Dybala contó detalles personales de Cristiano Ronaldo, cuando compartían en Juventus. El atacante portugués tiene afinidad con el Perú.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Paulo Dybala revela producto peruano de Cristiano Ronaldo en la Juventus.
© GeminiPaulo Dybala revela producto peruano de Cristiano Ronaldo en la Juventus.

El mundo del fútbol se sorprendió con una reciente revelación de Paulo Dybala sobre la intimidad de Cristiano Ronaldo. En una charla distendida con Agustín Creevy, el delantero argentino recordó anécdotas de su etapa compartida en la Juventus de Italia.

Cristiano Ronaldo tiene presente al Perú

Lo que más llamó la atención fue el vínculo de “CR7” con un objeto de origen sudamericano que lo acompañaba a diario. Según Dybala, el astro portugués no solo se integró al grupo, sino que adoptó costumbres culturales muy específicas de la región.

Dybala confesó que el actual goleador del Al-Nassr portaba un artículo con motivos peruanos que generaba risas en el vestuario. Se trataba de un termo diseñado con elementos típicos de Perú, el cual utilizaba frecuentemente para hidratarse o compartir momentos con sus compañeros.

Artículos peruanos de Cristiano Ronaldo

El atacante de la Roma detalló que el termo de Cristiano era visualmente muy distinto a los modelos clásicos que suelen usar los futbolistas rioplatenses. “Tenía cosas de Perú, era muy diferente al de nosotros con el que andamos”, explicó la “Joya” durante la entrevista.

Cristiano Ronaldo con su artículo peruano. (Foto: X).

Esta curiosa elección de diseño por parte de Ronaldo rompió con el molde tradicional del equipo en Turín. Mientras los argentinos y uruguayos mantenían su estilo sobrio, el portugués destacaba por llevar este accesorio con identidad peruana.

Además del diseño, Dybala recordó que Cristiano se sumó a la cultura del mate, aunque no está claro si fue por influencia de su pareja. “No sé si es por Georgina, ella es argentina, pero no tiene pinta de tomar”, bromeó el jugador sobre el origen del hábito.

La personalidad especial de Cristiano Ronaldo

La anécdota muestra una versión mucho más humana y cercana de Cristiano Ronaldo fuera de los reflectores de la competencia. Dybala lo describió como una persona “piola y divina” que disfrutaba de las cenas y las bromas constantes en el vestuario juventino.

Esta revelación ha generado gran impacto en redes sociales, especialmente entre los fanáticos peruanos que celebran este inesperado nexo. La nota completa fue difundida a través del canal oficial de YouTube de Agustín Creevy, donde se exploró el lado más personal de los futbolistas.

Cristiano Ronaldo siendo dupla con Paulo Dybala. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Paulo Dybala reveló que Cristiano Ronaldo usaba un termo con motivos de Perú.
  • El accesorio con diseño peruano acompañaba al portugués en el vestuario de la Juventus.
  • La confesión se dio en una charla con el argentino Agustín Creevy en YouTube.
