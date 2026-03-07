Sigue la transmisión gratis de Cusco FC 0-0 Deportivo Garcilaso por el Torneo Apertura vía L1 Max: Minuto a Minuto

No se vienen presentando opciones de gol para ninguno de los dos cuadros, duelo sin novedades en el marcador.

El VAR revisa un posible penal contra Deportivo Garcilaso, pero al final se decide que no hubo ninguna mano dentro del área.

Beto da Silva terminó siendo amonestado por una entrada por atrás en busca de robar el balón en el mediocampo.

Le quedó el balón a Oswaldo Valenzuela que intentó el remate de media distancia, pero no logró darle dirección y el balón se fue afuera.

Por el Torneo Apertura se viene un encuentro bastante importante por la fecha número 6 para dos cuadros del Cusco. En este caso Cusco FC recibirá a Deportivo Garcilaso en un partidazo en la capital histórica del Perú. Desde las 19:00 horas de Perú en el Inca Garcilaso de la Vega estos dos cuadros se verán las caras. La transmisión estará a cargo de L1 Max, pero podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

El cuadro de Miguel Rondelli en este momento está teniendo un comienzo complicado esta temporada. Pasando de la gran revelación el 2025 a uno de los equipos coleros. Se ubican en 5 fechas últimos, solo le han ganado a Comerciantes Unidos, luego perdieron 3 partidos y tan solo sacaron un empate.

Por otro lado, Deportivo Garcilaso se quedó sin entrenador tras quedar fuera de la Copa Sudamericana. Mientras tanto, el equipo está en el puesto 13 de la tabla de posiciones con 5 puntos. Su saldo tampoco es tan positivo con solo una victoria, dos empates y dos derrotas hasta ahora.