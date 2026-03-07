Es tendencia:
Sigue la transmisión gratis de Cusco FC 0-0 Deportivo Garcilaso por el Torneo Apertura vía L1 Max: Minuto a Minuto

Cusco FC recibe la visita de Deportivo Garcilaso en un partidazo disputado en el Inca Garcilaso de la Vega por el Torneo Apertura.

45+2' ¡Nueva tarjeta amarilla!

Aldair Fuentes es amonestado con una tarjeta amarilla al final del primer tiempo.

¡Final del primer tiempo!

Se acabó el primer tiempo con un 0-0 en el marcador.

39' ¡Intento de Cusco FC!

Le quedó el balón a Oswaldo Valenzuela que intentó el remate de media distancia, pero no logró darle dirección y el balón se fue afuera.

30' ¡Primera tarjeta amarilla del partido!

Beto da Silva terminó siendo amonestado por una entrada por atrás en busca de robar el balón en el mediocampo.

28' ¡Se la perdió Garcilaso!

Graneros tuvo la opción del primer gol del partido, pero cuando intentó el remate Díaz lo atajó bastante fácil.

21' ¡VAR revisa un posible penal!

El VAR revisa un posible penal contra Deportivo Garcilaso, pero al final se decide que no hubo ninguna mano dentro del área.

10' ¡Partido parejo por el momento!

No se vienen presentando opciones de gol para ninguno de los dos cuadros, duelo sin novedades en el marcador.

¡Arrancó el partido!

En el Inca Garcilaso de la Vega ya se juega el Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso.

¡Alineación de Cusco FC!

El cuadro de Cusco FC sale con los siguientes jugadores: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Bolívar, Marlon Ruidias; Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Iván Colman, José Manzaneda; Juan Tévez.

¡Alineación de Deportivo Garcilaso!

El cuadro de Deportivo Garcilaso sale de la siguiente forma: Patrick Zubczuk; Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Orlando Núñez, Aldair Salazar; Carlos Ramos, Kevin Sandoval, Agustín González, Francisco Arancibia, Beto da Silva; Agustín Graneros.

¡Indumentarias listas!

El cuadro de Deportivo Garcilaso está listo para el partido en el Cusco.

¡Bienvenidos al Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso.

Por Bruno Castro

Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso.
© GeminiCusco FC vs. Deportivo Garcilaso.

Por el Torneo Apertura se viene un encuentro bastante importante por la fecha número 6 para dos cuadros del Cusco. En este caso Cusco FC recibirá a Deportivo Garcilaso en un partidazo en la capital histórica del Perú. Desde las 19:00 horas de Perú en el Inca Garcilaso de la Vega estos dos cuadros se verán las caras. La transmisión estará a cargo de L1 Max, pero podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

El cuadro de Miguel Rondelli en este momento está teniendo un comienzo complicado esta temporada. Pasando de la gran revelación el 2025 a uno de los equipos coleros. Se ubican en 5 fechas últimos, solo le han ganado a Comerciantes Unidos, luego perdieron 3 partidos y tan solo sacaron un empate.

Por otro lado, Deportivo Garcilaso se quedó sin entrenador tras quedar fuera de la Copa Sudamericana. Mientras tanto, el equipo está en el puesto 13 de la tabla de posiciones con 5 puntos. Su saldo tampoco es tan positivo con solo una victoria, dos empates y dos derrotas hasta ahora.

Bruno Castro
Bruno Castro
