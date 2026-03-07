¿Quién es Franco Coronel, jugador argentino de Alianza Atlético acusado de racismo contra Cristiano da Silva de Sporting Cristal?

Por primera vez en la historia, la Liga 1 tuvo el protocolo contra el racismo. En este caso, ocurrió en el partido entre Sporting Cristal ante Alianza Atlético por el Torneo Apertura. Duelo que lastimosamente los minutos finales se vivió un momento de tensión bastante fuerte entre ambos cuadros, todo por unas palabras fuera de lugar del jugador Franco Coronel.

En los minutos finales de la contienda, Cristiano Da Silva no dudó en hablar con el árbitro principal por insultos racistas. En este caso el acusado terminó siendo Franco Coronel, quien habría tenido una fuerte discusión con el brasileño. Lo cual habría ocasionado que terminen en un intercambio de palabras bastante altisonantes.

Así ocurrieron los hechos en el Gallardo:

¿Quién es Franco Coronel?

Futbolista de 32 años de edad que nació en Villa Ramallo en Argentina. Es el número 7 del cuadro de Alianza Atlético, club en el cual llegó esta temporada como gran refuerzo. Juega como delantero centro, pero también sabe hacerlo por las bandas, tanto por el sector derecho como por el izquierdo.

Franco Coronel (Foto: Alianza Atlético).

A lo largo de su carrera ha estado jugando la mayor parte en el ascenso argentino. Esta es la primera experiencia que tiene fuera de su país, siendo Sullana el que se la permitió. En los clubes más importantes en los que ha jugado se encuentran Independiente Rivadavia, Patronata y Olimpo.

Equipos en los que ha jugado Franco Coronel:

V. Ramallo

Defensores (VR)

Estudiantes RC

Douglas Haig

Olimpo

Independiente Rivadavia

Racing (CBA)

Patronato

Agropecuario

¿Qué es el protocolo antirracismo?

El protocolo antirracismo en el fútbol es un procedimiento en el que el árbitro, detecta un comportamiento racista, interrumpiendo el juego. Este se da con la señal en la que cruza los brazos, en señal de la activación de este protocolo en el fútbol.

Son tres los niveles que existen según la FIFA. En el primero se para el juego, también se da un aviso por el megáfono sobre este incidente. En el segundo nivel, se da la suspensión temporal y los jugadores se retiran al vestuario. Mientras que en el tercer nivel, ya se da la suspensión definitiva del partido.

