Así quedó la tabla de posiciones tras el Universitario 0-3 San Martín en la Liga Peruana de Vóley

La jornada de sábado de la Liga Peruana de Vóley llegó a su final y se tiene casi terminada la jornada número 9. Última de la fase dos de este torneo, con lo cual los equipos ya se perfilan para lo que será los cuartos de final que se vienen con todo para definir al campeón nacional.

El primer duelo de este sábado fue entre Circolo Sportivo Italiano y Olva Latino. Partido bastante peleado de principio a final. El primer set lo ganó Olva 25 a 19, pero el segundo lo perdió 27 a 25. En el tercero se vivió algo parecido con un 28 a 26 a favor del cuadro de Circolo que perdió el cuarto 25 a 22. En el definitorio vencieron las de Pueblo Libre por 15 a 7.

En el segundo juego, Atenea tuvo un duro juego ante Regatas Lima. En este caso el cuadro de la diosa comenzó ganando 25 a 23, pero perdieron el segundo 25 a 22. Luego no volvieron a dejar nada a la suerte, ganando 25 a 18 y 25 a 22 para llevarse el partido 3-1.

Por último, San Martín derrotó 3-0 a Universitario de Deportes en un duelo que se esperaba pueda ser más parejo. Las ‘Santas’ terminaron ganando 25 a 21, 25 a 23 y 25 a 17.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Así se viene moviendo la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley en la fecha número 9.

# Equipos PJ PG PP Puntos 1 USMP 20 17 3 51 2 Alianza Lima 19 17 2 49 3 Universitario 20 15 5 44 4 Atlético Atenea 20 11 9 35 5 Géminis 19 11 8 31 6 Regatas Lima 20 11 9 30 7 Circolo Sportivo Italiano 20 9 11 27 8 Deportivo Soan 19 5 14 18 9 Rebaza Acosta 19 5 14 15 10 Olva Latino 20 5 15 15

Partidos de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley

Así van los partidos de la Liga Peruana de Vóley en esta fecha número 9.

Sábado 7 de marzo

Circolo Sportivo Italiano 3-2 Olva Latino

Atlético Atenea 3-1 Regatas Lima

Universitario 0-3 USMP

Domingo 8 de marzo

Géminis vs. Rebaza Acosta

Alianza Lima vs. Deportivo Soan

