Así quedó la tabla de posiciones tras el Universitario 0-3 San Martín en la Liga Peruana de Vóley

La San Martín venció a Universitario en un duro encuentro por la Liga Peruana de Vóley en la fecha número 9.

Por Bruno Castro

San Martín vs. Universitario.
© San Martín VóleySan Martín vs. Universitario.

La jornada de sábado de la Liga Peruana de Vóley llegó a su final y se tiene casi terminada la jornada número 9. Última de la fase dos de este torneo, con lo cual los equipos ya se perfilan para lo que será los cuartos de final que se vienen con todo para definir al campeón nacional.

El primer duelo de este sábado fue entre Circolo Sportivo Italiano y Olva Latino. Partido bastante peleado de principio a final. El primer set lo ganó Olva 25 a 19, pero el segundo lo perdió 27 a 25. En el tercero se vivió algo parecido con un 28 a 26 a favor del cuadro de Circolo que perdió el cuarto 25 a 22. En el definitorio vencieron las de Pueblo Libre por 15 a 7.

En el segundo juego, Atenea tuvo un duro juego ante Regatas Lima. En este caso el cuadro de la diosa comenzó ganando 25 a 23, pero perdieron el segundo 25 a 22. Luego no volvieron a dejar nada a la suerte, ganando 25 a 18 y 25 a 22 para llevarse el partido 3-1.

Por último, San Martín derrotó 3-0 a Universitario de Deportes en un duelo que se esperaba pueda ser más parejo. Las ‘Santas’ terminaron ganando 25 a 21, 25 a 23 y 25 a 17.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Así se viene moviendo la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley en la fecha número 9.

#EquiposPJPGPPPuntos
1USMP2017351
2Alianza Lima1917249
3Universitario2015544
4Atlético Atenea2011935
5Géminis1911831
6Regatas Lima2011930
7Circolo Sportivo Italiano2091127
8Deportivo Soan1951418
9Rebaza Acosta1951415
10Olva Latino2051515

Partidos de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley

Así van los partidos de la Liga Peruana de Vóley en esta fecha número 9.

Sábado 7 de marzo

  • Circolo Sportivo Italiano 3-2 Olva Latino
  • Atlético Atenea 3-1 Regatas Lima
  • Universitario 0-3 USMP

Domingo 8 de marzo

  • Géminis vs. Rebaza Acosta
  • Alianza Lima vs. Deportivo Soan
Datos Claves

  • USMP lidera la tabla de posiciones con 51 puntos tras vencer 3-0 a Universitario.
  • Circolo Sportivo Italiano derrotó 3-2 a Olva Latino en el inicio de la fecha 9.
  • Atlético Atenea venció 3-1 a Regatas Lima con un set final de 25 a 22.
Bruno Castro
Bruno Castro
