Jean Ferrari asegura que la problemática del fútbol peruano no es culpa de Agustín Lozano “Esto no es de hoy”

El fútbol peruano sigue inmerso como uno de los peores de Sudamérica. Y ya no solo hablamos del nivel de competencia de los equipos, sino también del manejo dirigencial, de las normativas en la interna de las instituciones, del pobre provecho en la formación de las divisiones menores y demás aspectos que nos tienen alejados de la élite mundial. Dicho esto, hoy existe una nueva esperanza.

Con el proyecto que Jean Ferrari encabeza en la Federación Peruana de Fútbol como Director General existen algunas cuestiones que vienen avanzando, como por ejemplo la elección de un estrategia de recorrido como lo es Mano Menezes. Eso sí, el propio directivo dio detalles de la realidad de nuestro balompié y hasta se animó a asegurar que lo malo no se debe a la gestión de Agustín Lozano.

Fuente: La Bicolor.

“Esto no es de hoy, no es un problema que se originó por este torneo o porque hay prácticamente 10 extranjeros en un equipo. Es un problema que viene arrastrándose de hace mucho tiempo. No es por la gestión de Agustín Lozano. Nosotros hemos vivido en problemas mucho tiempo, el tema es saber cómo resolver un sistema que ha venido con una cantidad de deficiencias durante tantos años”; comentó Jean Ferrari durante el programa ‘Hazme el Aguante‘.

En cuanto a las mejoras que tendrían que darse, Jean Ferrari manifestó lo siguiente: “Se tiene que cambiar el nivel de competencia de menores, estructurando buenos torneos desde las categorías más inferiores. Lamentablemente, en el fútbol se buscan resultados inmediatos porque da réditos, pero el fútbol de menores no lo da. No creo en el resultadismo inmediato, mi ejemplo es la ‘U‘. La sostenibilidad es lo que te dará el éxito”.

Lo que se le viene muy pronto a la Selección Peruana en esta nueva etapa

Este año 2026 representa ser un nuevo inicio en los proyectos de la Federación Peruana de Fútbol y ni qué hablar de los objetivos que existen en la interna de una Selección Peruana que ahora es liderada técnicamente por Mano Menezes. A raíz de dicha situación es que el equipo de todos ya tiene un par de amistosos internacionales programados para finales de este mes de marzo.

El primero será frente a Senegal el sábado 28 de marzo a las 11:00 horas en el Stade De France en París y luego se jugará en Madrid frente a Honduras el martes 31 de marzo a las 13:00 horas en el Estadio Municipal de Butarque. Por ahora, estos son los encuentros confirmados y se espera a que a mitad de año se vengan más escenarios de alto calibre para ir acoplando de la mejor manera a la nueva Selección Peruana rumbo al Mundial 2030.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Jean Ferrari , Director General de la FPF, deslindó a Agustín Lozano de las deficiencias del fútbol peruano.

, Director General de la FPF, deslindó a de las deficiencias del fútbol peruano. La Selección Peruana de Mano Menezes enfrentará a Senegal en París el sábado 28 de marzo .

de enfrentará a en el sábado . El proyecto de Jean Ferrari busca reestructurar los torneos de divisiones menores para lograr sostenibilidad.

