En Perú fue muy solicitado como entrenador, pero al final quedó descartado. Tras un frustrado paso por Argentina, ahora iría a Ecuador.

Liga de Quito prescindió de los servicios de Tiago Nunes como entrenador hace pocos días y le busca reemplazo. Si bien han sonado varios nombres como posibilidad, tal parece que hay un favorito. En Ecuador aseguran que el nombre que estaría cerca de dirigir al equipo campeón de la Copa Libertadores 2008 es Gustavo Álvarez.

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Ha sido uno de los entrenadores más solicitados en Sudamérica durante el último tiempo. A comienzos de 2026, llegó a ser vinculado con las selecciones de Perú y Chile cuando terminó su vínculo con la Universidad de Chile. Finalmente, a fines de marzo, asumió con director técnico de San Lorenzo en Argentina.

Gustavo Álvarez, en su paso por San Lorenzo (Getty Images).

No tuvo un buen paso por el ‘Ciclón’ en el fútbol argentino, ya que lo dirigió en 13 partidos y sólo ganó tres partidos, perdió otros tres y empató en siete ocasiones. Decidió dar un paso al costado por diferencias con la directiva y el proyecto del club.

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Durante ese tiempo, en Perú, se supo que Gustavo Álvarez estuvo en la mira de Universitario, según el periodista Gustavo Peralta. Se lo pensó como opción en pleno mal momento de Javier Rabanal. Esto fue antes de que el entrenador asuma en San Lorenzo.

Gustavo Álvarez a Liga de Quito

Tras la salida oficial de Tiago Nunes, confirmada el pasado 16 de julio, la búsqueda de entrenadores en Liga de Quito avanzó hacia varios nombres. Se buscó a Gustavo Costas, sin equipo luego de su gran paso por Racing en Argentina, pero sin éxito. Se llegó a pensar también en el nombre de Pablo Guede, hoy en Alianza Lima, pero finalmente, apareció Álvarez.

Según el periodista Stalin Cobeña, “Gustavo Álvarez sería el nuevo estratega de Liga de Quito”. Sería el nombre elegido para reemplazar a Tiago Nunes, que no ganó títulos durante su paso por el conjunto ecuatoriano.

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Gustavo Álvarez sería el nuevo DT de Liga de Quito (X @StalinCobena).

Por su parte, el exestratega de San Lorenzo y U. de Chile tendría su primera experiencia en el fútbol ecuatoriano. Cabe recordar que cuenta con experiencia en el fútbol de Argentina, Perú y Chile.

DATOS CLAVE

Gustavo Álvarez es el principal candidato para dirigir a Liga de Quito en Ecuador.

es el principal candidato para dirigir a Liga de Quito en Ecuador. 16 de julio se confirmó la salida de Tiago Nunes de Liga de Quito.

se confirmó la salida de Tiago Nunes de Liga de Quito. 13 partidos dirigió Álvarez en San Lorenzo, con tres victorias, tres derrotas y siete empates.