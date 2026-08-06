Tras presentarse en el Estadio Monumental, se reveló cuándo será el debut de Vozinha con Colo Colo

Vozinha fue presentado ante los hinchas de Colo Colo y ahora surge la interrogante de la fecha exacta de su debut oficial. Conoce todos los detalles del caso en la siguiente nota.

Además de ser presentado oficialmente en una conferencia ante los medios chilenos, el día de ayer se dio el arribo de Vozinha al Estadio Monumental y fue visto en sociedad frente a 30 mil hinchas. Con una pequeña ceremonia de bienvenida y las palabras del protagonista del momento, ahora existe la novedad de la fecha en la que finalmente el arquero se vestirá de corto para debutar.

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Fuente: Colo Colo.

Teniendo en cuenta que el último partido oficial de Vozinha fue el 3 de julio cuando Cabo Verde fue eliminado en dieciseisavos de final del Mundial 2026 a manos de Argentina, hablamos de un tiempo importante en el que no tiene acción profesional. Además de haber estado de vacaciones y de entrenar en estas últimas semanas, se supo que el estreno con Colo Colo deberá esperar.

“Nos comentaron que el pase del jugador ya llegó a la oficina del club, así que podría debutar si el DT quiere el día domingo, pero no está en las condiciones físicas. Eso es lo que nos dicen. El día de hoy lo vimos entrenar en su tercera jornada y en un trabajo muy intenso. Se habla de que Colo Colo podría hacerlo debutar el próximo domingo 16 de agosto en el Estadio Monumental, con sus sponsors y con su gente“; reveló el periodista Jade Quiñoñes de ESPN Chile.

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¿CUÁNDO PODRÍA DEBUTAR VOZINHA POR COLO COLO?



Jade Quiñones nos entrega detalles de la situación del arquero caboverdiano y su posible estreno en cancha con el Cacique.



▶️ Mira #SportsCenter en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/PNPwTMKnE5 — ESPN Chile (@ESPNChile) August 6, 2026

Es así que los próximos días serán realmente claves en la preparación física de Vozinha para que pueda llegar al 100% de cara al duelo en el que Colo Colo enfrentará a O’Higgins en el Estadio Momental el 16 de agosto. Es así que este fin de semana acompañaría a la delegación y a sus compañeros en el encuentro ante La Calera que se jugará en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar.

El tiempo de contrato y el salario de Vozinha en Colo Colo

Luego de la presentación oficial de Vozinha como nuevo futbolista de Colo Colo, se tejieron distintas versiones el contrato firmado con la institución chilena. Si bien se sabía que el acuerdo era por 18 meses, el aspecto netamente financiero generaba tendencia ya que muchas informaciones indicaban un salario mensual de 50 mil dólares, lo cual era mucho más de lo que percibía en Portugal.

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Ahora, de acuerdo a una reciente revelación por parte del comunicador Luiz Carlos Largo, se pudo conocer que Vozinha gozará de una remuneración de 25 mil dólares mensuales, lo cual sin duda alguna representa ser una ganancia muy importante para un guardameta de 40 años que se encuentra en la etapa final de su carrera y que, como bien él dice, el Mundial 2026 cambió su vida.

Vozinha garante contrato de US$ 25 mil por mês 🇨🇱



O goleiro de 40 anos, um dos grandes destaques de Cabo Verde na Copa do Mundo, acertou com o Colo-Colo e terá um salário impressionante.



O arqueiro vai assinar por 18 meses e receber cerca de US$ 25 mil por mês, aproximadamente… pic.twitter.com/OJ7ddmM7dk — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) July 26, 2026

DATOS CLAVES

Vozinha debutaría con Colo Colo el próximo 16 de agosto ante O’Higgins .

debutaría con el próximo 16 de agosto ante . Vozinha fue presentado ante 30 mil hinchas en el Estadio Monumental .

fue presentado ante 30 mil hinchas en el . El salario de Vozinha en Colo Colo será de 25 mil dólares mensuales.