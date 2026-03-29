¿Para volver a Sporting Cristal? La verdadera razón por la que Tiago Nunes fue visto en Lima

Ahora que Sporting Cristal se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador luego de la salida de Paulo Autuori, el nombre de Tiago Nunes representa ser uno de los más pedidos entre los hinchas rimenses que quieren volver a ver un equipo ganador en todo el sentido de la palabra y el brasileño fue visto en la ciudad de Lima por un motivo en específico.

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Fuente: El Comercio Ecuador.

Para tristeza de todos los aficionados de Sporting Cristal, por ahora no se conoce de algún acercamiento concreto entre los directivos del club y Tiago Nunes, por lo que el estratega estuvo en territorio peruano para seguir con sus labores en Liga de Quito. Así es, el equipo ecuatoriano llegó al país para disputar un amistoso ante Universitario de Deportes.

En el receso que se vive en estos días por la fecha FIFA y en donde las selecciones juegan amistosos internacionales, Universitario de Deportes y Liga de Quito pactaron un encuentro el día de ayer en el Estadio Monumental. El triunfo fue 2-1 a favor de los cremas, así que ese es el único motivo por el que Tiago Nunes tuvo que regresar a Lima y seguramente no se fue tan contento que digamos.

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Fuente: LDU Oficial.

El buen recuerdo que Tiago Nunes dejó en Sporting Cristal

Tiago Nunes llegó a Sporting Cristal para la temporada 2023 y tan solo duró ese año. A pesar de no haber conseguido el título nacional, desde un inicio se pudieron apreciar las verdaderas intenciones que tenía en el equipo. El avance en Copa Libertadores luego de dos fases previas fue clave para que dicho proceso agarre más confianza en lo que vino luego que fue la Copa Sudamericana.

Si bien se dieron algunos altercados con los jugadores en los primeros meses, especialmente con Yoshimar Yotún, hoy en día los hinchas rimenses lo recuerdan como un estratega que sintió los colores y que hizo jugar al plantel como la historia de la institución siempre denota. La situación actual indica que está en Liga de Quito y por ahora no hubo un acercamiento con La Florida, así que un posible regreso está descartado.

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🎙️ “Yo salgo a defender a mis jugadores, porque si algo anda mal en el equipo, el responsable soy yo. He conversado con Yotún y es un jugador que merece respeto, es peruano, internacional y me identifico con él”



✍️ Tiago Nunes en conferencia de prensa.



📸 El Fotógrafo del Mal pic.twitter.com/SZCLNnSzrN — A PRESIÓN 🎙️ (@apresion1) April 30, 2023

Los entrenadores que suenan para dirigir a Sporting Cristal

Dejando de lado la posibilidad de que por ahora el regreso de Tiago Nunes no es posible, otros candidatos vienen sonando con fuerza para dirigir en Sporting Cristal. Julio César Uribe habría sido ofrecido como el reemplazante de Paulo Autuori, aunque por ahora no se conoce la decisión tomada. Por otro lado, nombres como los de Julio Vaccari y Pablo Peirano también generaron tendencia en las últimas horas, así que veremos qué determinación analizan en el club.

DATOS CLAVES

Tiago Nunes regresó a Lima únicamente para dirigir a Liga de Quito en un amistoso ante Universitario .

regresó a Lima únicamente para dirigir a en un amistoso ante . Universitario venció 2-1 a Liga de Quito en el encuentro disputado en el Estadio Monumental.

venció 2-1 a en el encuentro disputado en el Estadio Monumental. Julio César Uribe es la opción principal que maneja la directiva para reemplazar a Paulo Autuori.