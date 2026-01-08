Jesús Pretell llegó a LDU de Quito, pero el recibimiento estuvo lejos de ser unánime. El volante peruano fue anunciado como nuevo refuerzo del club ecuatoriano y, lejos de generar consenso, su fichaje desató una ola de reacciones duras y divididas entre los hinchas albos.

En redes sociales aparecieron comentarios muy críticos que reflejan molestia y desconfianza: “Lárgate de mi club”, “Tan bajo está el nivel económico del club” y “Ojalá no sea otro Irven Ávila”. Este último mensaje no es menor, ya que recuerda un fichaje peruano pasado que no terminó de rendir en LDU y dejó una herida abierta en la afición.

Sin embargo, no todo fue rechazo. Otro sector de hinchas salió en defensa del peruano con mensajes opuestos: “Se llevan un gran jugador” y “Lucha como nadie cada balón”. Estas opiniones resaltan el perfil de Pretell como mediocampista intenso, tácticamente disciplinado y con recorrido, cualidades que pueden ser valiosas en el fútbol ecuatoriano.

El contexto explica parte de la polémica. LDU de Quito es un club acostumbrado a competir internacionalmente y su hinchada exige refuerzos de impacto inmediato. La llegada de Pretell, más asociada al trabajo silencioso que al brillo, genera dudas en un sector que esperaba un nombre más rimbombante.

Jesús Pretell es nuevo jugador de LDU

Jesús Pretell dejó Sporting Cristal de Perú y fichó por LDU de Ecuador. Llegando por pedido expreso del técnico Tiago Nunes, el volante tendrá su primera experiencia internacional bajo la batuta del entrenador que le dio confianza cuando dirigió el cuadro del Rímac.

Así, Jesús Pretell arranca su etapa en Ecuador bajo presión. Las críticas ya están instaladas, pero también existe respaldo. Ahora, el volante peruano tendrá que responder en la cancha, donde suele hablar mejor que en los anuncios.

Jesús Pretell es nuevo jugador de LDU. (Foto: LDU)

¿Cuántos años tiene Jesús Pretell?

Jesús Pretell tiene 26 años, es peruano y juega como volante en LDU de Ecuador.

¿Cuánto vale actualmente Jesús Pretell?

Jesús Pretell vale actualmente, a sus 26 años, 500 mil euros, según la última revisión oficial de Transfermarkt de noviembre del 2025.

Datos claves

Jesús Pretell fichó como nuevo refuerzo de LDU de Quito tras dejar Sporting Cristal.

El volante llega a Ecuador por pedido expreso del entrenador Tiago Nunes.