Universitario vs Liga de Quito: ¿Qué canal transmite y dónde ver partido amistoso desde el Monumental?

Universitario de Deportes disputa un partido amistoso este sábado 28 de marzo. Se enfrenta a la Liga Deportiva Universitaria de Quito en un duelo de preparación en el Estadio Monumental U Marathon. El partido comienza a las 18:00 horas de Lima, Perú y se jugará a puerta cerrada.
El equipo de Javier Rabanal no quiere perder ritmo futbolístico. La Liga 1 de Perú tuvo una pausa debido a la Fecha FIFA donde ha jugado la Selección Peruana (perdió este sábado ante Senegal). Aprovechando que no hay actividad del Torneo Apertura, la ‘U’ organizó este duelo amistoso.
Universitario, actualmente, está en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Torneo Apertura con 15 puntos y se ubica a cinco (5) de los líderes Alianza Lima y Los Chankas (ambos con 20). Precisamente, el próximo partido oficial será el clásico ante los ‘Blanquiazules’, una buena oportunidad para acercarse a ese primer lugar.
Para este partido amistoso, es probable que Rabanal pruebe con algunos nombres que no tienen demasiados minutos como los casos de Héctor Fértoli o Sekou Gassama. Además, no estarán presentes Álex Valera, Jairo Concha, Jesús Castillo, César Inga ni Diego Romero por estar con la Selección Peruana.
Por el lado de Liga de Quito, hay algunas ausencias importantes como Gonzalo Valle, Jesús Pretell y Gabriel Villamíl, quienes están con sus respectivas selecciones. Tiago Nunes también se permite probar de cara a un duelo clave como será ante Barcelona de Guayaquil el próximo viernes.
¿Qué canal transmite Universitario vs. Liga de Quito?
El partido entre Universitario y Liga de Quito no tiene transmisión oficial por TV ni online. Al ser un amistoso a puerta cerrada, simplemente, será un duelo de preparación en donde ambos equipos buscan llegar de la mejor manera a sus respectivos duelos.
¿A qué hora comienza el amistoso Universitario vs. Liga de Quito?
Universitario vs. Liga de Quito se juega en el Estadio Monumental U Marathon este sábado 28 de marzo desde las 18:00 horas de Lima, Perú y de Quito, Ecuador.
