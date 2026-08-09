Desde la interna de Colo aclaran cuándo sería el ansiado debut de Vozinha

Vozinha no pudo debutar este fin de semana con camiseta de Colo Colo y se mantiene entrenando. Desde el club hablaron al respecto y revelaron dos fechas tentativas para el estreno.

Muchos esperan con ansias el estreno de Vozinha con camiseta de Colo Colo y se pensaba que este fin de semana podría tener acción. Finalmente no ocurrió en el triunfo por 2-1 ante La Calera en condición de visita y el guardameta caboverdiano deberá seguir entrenando en el día a día hasta que llegue su momento. Justamente a ello es que se refirieron en la interna de la institución.

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Fuente: Colo Colo.

Como bien sabemos, Vozinha recién llegó a la ciudad de Santiago a inicios de esta semana para luego ser presentado oficialmente en sociedad. Tiene pocos días entrenando bajo las órdenes de Fernando Ortiz y por ende necesita ponerse a punto en distintos aspectos. Dicho esto, el entrenador de Colo Colo y el directivo Jaime Pizarro dieron indicios de la fecha en que el ‘1’ podría debutar.

“Puede ser contra O’Higgins o podrá ser también frente a Unión Española en Copa Chile. Hay distintos escenarios y bueno, ahí ya es una decisión técnica la que deberá determinar junto con el jugador cuándo son los momentos para poder estar presente”; reveló Jaime Pizarro el día de hoy en conversación con los medios deportivos chilenos sobre el posible estreno de Vozinha.

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¿Cuándo podrá jugar Vozinha en Colo Colo? 🗣️🏁 pic.twitter.com/CumjIfoliw — RedGol (@redgol) August 9, 2026

Por otro lado, la respuesta de Fernando Ortiz fue mucho más escueta y prácticamente no quiso dar detalles de la fecha en que Vozinha se pondrá de manera oficial la camiseta de Colo Colo. “El lunes entrena“; comentó el entrenador argentino durante la transmisión de ‘TNT Sports Chile‘ luego del triunfo en condición de visita del equipo cacique por 2-1 frente a La Calera.

Fechas exactas del posible debut de Vozinha con camiseta de Colo Colo

En base a la información brindada el día de hoy, sobre todo por parte del directivo Jaime Pizarro y no tanto por las declaraciones del entrenador Fernando Ortiz al no dejar tanta idea del tema, el ansiado debut de Vozina con camiseta de Colo Colo estaría alistándose para el partido ante O’Higgins del domingo 14 de agosto en el Estadio Monumental por una jornada de la Liga Chilena.

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Otro escenario sería en el duelo que el equipo cacique enfrente a Unión Española por la Copa Chile el miércoles 26 de agosto. Veremos qué decisión toma el comando técnico al respecto y si es que de llegar en óptimas condiciones físicas el arquero tiene la oportunidad de ser titular ya que el mismo entrenador de Colo Colo reveló hace unos días que el caboverdiano deberá ganarse el puesto.

Fuente: Colo Colo.

DATOS CLAVES

Vozinha no debutó en la victoria por 2-1 de Colo Colo contra La Calera .

no debutó en la victoria por 2-1 de contra . Jaime Pizarro señaló a O’Higgins o Unión Española para el debut de Vozinha .

señaló a o para el debut de . Vozinha podría estrenarse con Colo Colo este domingo 14 de agosto ante O’Higgins.