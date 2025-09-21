El Balón de Oro 2025 se entrega este lunes 22 de setiembre con el evento que se realizará en el Théâtre du Châtelet de París, Francia y organiza la revista France Football. Se premiará a los mejores futbolistas de la temporada en donde hay varios candidatos, pero pocos favoritos.
La gala del Balón de Oro tendrá un foco claro en la disputa por ser el mejor jugador de la temporada. La contienda ahí tiene dos favoritos como son Ousmane Dembélé (PSG) y Lamine Yamal (FC Barcelona) donde hay rumores de ganador de un lado como del otro.
Por el lado de la rama femenina, Alexia Putellas (FC Barcelona) se perfila como la gran candidata a llevarse nuevamente la estatuilla a la mejor del mundo en esta temporada. Alessia Russo y Mariona Caldentey (Arsenal) están también entre las favoritas para ganarlo, aunque un escalón abajo.
En tanto, en los galardones del Kopa para las ramas masculina y femenina, lo mismo que el Yashin y el Cruyff también están más disputados. En tanto, entre los clubes PSG y Arsenal se deberían decantar los premios masculino y femenino, respectivamente.
Todos los candidatos en la gala del Balón de Oro 2025
BALÓN DE ORO MASCULINO
- Kylian Mbappé (Real Madrid, España).
- Alexis MacAllister (Liverpool, Inglaterra).
- Lautaro Martínez (Inter, Italia).
- Joao Neves (PSG, Francia).
- Nuno Mendes (PSG, Francia).
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Francia).
- Ousmane Dembélé (PSG, Francia).
- Michael Olise (Bayern Múnich, Alemania).
- Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra).
- Pedri (Barcelona, España).
- Scott McTominay (Nápoli, Italia).
- Robert Lewandowski (Barcelona, España).
- Harry Kane (Bayern Múnich, Alemania).
- Achraf Hakimi (PSG, Francia).
- Viktor Gyökeres (Arsenal, Inglaterra).
- Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra).
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Alemania).
- Denzel Dumfries (Inter, Italia).
- Désiré Doué (PSG, Francia).
- Jude Bellingham (Real Madrid, España).
- Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia).
- Lamine Yamal (Barcelona, España).
- Vitinha (PSG, Francia).
- Florian Wirtz (Liverpool, Inglaterra).
- Mohamed Salah (Liverpool, Inglaterra).
- Vinicius Jr. (Real Madrid, España).
- Virgil Van Dijk (Liverpool, Inglaterra).
- Fabián Ruiz (PSG, Francia).
- Declan Rice (Arsenal, Inglaterra).
- Raphinha (Barcelona, España).
BALÓN DE ORO FEMENINO
- Alexia Putellas (Barcelona, España).
- Sandy Baltimore (Chelsea, Inglaterra).
- Barbara Banda (Orlando Pride, Estados Unidos).
- Aitana Bonmatí (Barcelona, España).
- Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra).
- Klara Bühl (Bayern Múnich, Alemania).
- Mariona Caldentey (Arsenal, Inglaterra).
- Sofía Cantore (Juventus, Italia).
- Steph Catley (Arsenal, Inglaterra).
- Temwa Chawinga (CK Current, Estados Unidos).
- Melchie Dumornay (Lyon, Francia).
- Emily Fox (Arsenal, Inglaterra).
- Cristiana Girelli (Juventus, Italia).
- Esther González (Gotham FC, Estados Unidos).
- Caroline Grahan Hansen (Barcelona, España).
- Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra).
- Pernille Harder (Bayern Múnich, Alemania).
- Patri Guijarro (Barcelona, España).
- Amanda Gutierres (Palmeiras, Brasil).
- Lindsey Heaps (Lyon, Francia).
- Chloe Kelly (Arsenal, Inglaterra).
- Frida Leonhardsen-Maanum (Arsenal, Inglaterra).
- Marta (Orlando Pride, Estados Unidos).
- Clara Mateo (París FC, Francia).
- Ewa Pajor (Barcelona, España).
- Claudia Pina (Barcelona, España).
- Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra).
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea, Inglaterra).
- Caroline Weir (Real Madrid, España).
- Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra).
PREMIO LEV YASHIN
- Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra).
- Alisson Becker (Liverpool, Inglaterra).
- Yassine Bounou (Al Hilal, Arabia Saudita).
- Lucas Chevalier (Lille, Francia).
- Thibaut Courtois (Real Madrid, España).
- Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain, Francia).
- Jan Oblak (Atlético de Madrid, España).
- David Raya (Arsenal, Inglaterra).
- Matz Sels (Nottingham Forest, Inglaterra).
- Yann Sommer (Inter, Italia).
MEJOR ARQUERA
- Anna-Katrin Berger (Gotham FC, Estados Unidos).
- Catalina Coll (Barcelona, España).
- Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra).
- Chiamaka Nnadozie (Brighton, Inglaterra).
- Daphne van Domselaar (Arsenal, Inglaterra).
PREMIO KOPA
- Ayyoub Bouaddi (Lille, Francia).
- Pau Cubarsi (Barcelona, España).
- Désiré Doué (PSG, Francia).
- Estevao (Palmeiras, Brasil).
- Dean Huijsen (Real Madrid, España).
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal, Inglaterra).
- Rodrigo Mora (Porto, Portugal).
- Joao Neves (PSG, Francia).
- Lamine Yamal (Barcelona, España).
- Kenan Yildiz (Juventus, Italia).
MEJOR JUGADORA SUB 21
- Michelle Agyemang (Arsenal, Inglaterra).
- Linda Caicedo (Real Madrid, España).
- Wieke Kaptein (Chelsea).
- Vicky López (Barcelona).
- Claudia Martínez Ovando (Olimpia, Paraguay).
PREMIO JOHAN CRUYFF
- Antonio Conte (Nápoli, Italia).
- Luis Enrique (París Saint Germain, Francia).
- Hansi Flick (Barcelona, España).
- Enzo Maresca (Chelsea, Inglaterra).
- Arne Slot (Liverpool, Inglaterra).
MEJOR ENTRENADOR FEMENINO
- Sonia Bompastor (Chelsea, Inglaterra).
- Arthur Elias (selección de Brasil).
- Justine Madugu (selección de Nigeria).
- Renée Slegers (Arsenal, Inglaterra).
- Sarina Wiegman (selección de Inglaterra).
CLUB MASCULINO DEL AÑO
- Barcelona (España).
- Botafogo (Brasil).
- Chelsea (Inglaterra).
- Liverpool (Inglaterra).
- París Saint Germain (Francia).
CLUB FEMENINO DEL AÑO
- Arsenal (Inglaterra).
- Barcelona (España).
- Chelsea (Inglaterra).
- Lyon (Francia).
- Orlando Pride (Estados Unidos).