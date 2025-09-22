Es tendencia:
Ousmane Dembélé rompió en llanto tras recibir el Balón de Oro 2025: “Siento que…”

El francés no pudo contener las lágrimas luego de ser reconocido como el mejor jugador del mundo. Mira cómo fue su reacción.

Por Nicole Cueva

Ousmane Dembélé rompió en llanto tras recibir el Balón de Oro 2025.
© Balón de OroOusmane Dembélé rompió en llanto tras recibir el Balón de Oro 2025.

Ousmane Dembélé se alzó con el Balón de Oro 2025, un reconocimiento que corona una temporada espectacular con el PSG, en la que fue determinante en la Ligue 1 y en la Champions League.

El delantero francés superó en la votación a Lamine Yamal y mostró su emoción tras recibir el galardón de manos de Ronaldinho.

Ousmane Dembélé rompió en llanto

“Muchas gracias a todos. Es impresionante lo que estoy viviendo. No es cosa sencilla estar en un gran equipo como PSG, y estar aquí tampoco es fácil. Y que me dé el trofeo alguien como Ronaldinho siento que es una de las cosas más importantes de mi carrera”, expresó en un inicio.

Asimismo, el extremo expresó su agradecimiento al cuadro parisino y a todas las personas que lo han acompañado a lo largo de su carrera. Recordemos que, antes de llegar a París, Dembélé defendió los colores del Stade Rennais, el Borussia Dortmund y el FC Barcelona.

“Quiero agradecer a todos los equipos donde jugué, al Borussia Dortmund que me formó, a todos los equipos que llegué a jugar, a la selección, que han sido claves para lo que hemos conseguido este año. Por supuesto que ganar el Balón de Oro siempre fue un objetivo en mi carrera, porque este trofeo lo ganaron grandes jugadores”, señaló.

Se quebró al recordar a su familia

Visiblemente emocionado, Ousmane hizo un repaso de los logros obtenidos durante la temporada —la Champions League, la Copa y la Ligue 1— y subrayó que los éxitos colectivos son fundamentales para alcanzar los reconocimientos individuales. Sin embargo, el momento más conmovedor se produjo cuando le dedicó unas palabras a su familia.

A mi madre, quiero agradecerte (empieza a llorar). Siempre has estado ahí para mí, mamá. A mi familia, hemos vivido tantas cosas juntos. Lo hemos pasado todo. Siempre estaremos juntos“, dijo entre lágrimas.

