PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO y GRATIS: hora, canal de TV y alineaciones para el partido de la fecha 4 por la Champions League

PSG y Bayern Múnich protagonizan otro de los duelos importantes de la fecha 4 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. Este partido se lleva a cabo en el Parque de los Príncipes este martes 4 de noviembre desde las 15:00 horas (Lima). Se trata de un enfrentamiento entre líderes con puntaje ideal donde el ganador seguirá en lo más alto, mientras que el perdedor cortará su invicto.

Dos equipos dominadores en sus respectivas ligas y que no conocen la derrota ni los empates en esta Champions League. PSG es el vigente campeón y no ha tenido problemas ante Atalanta y Bayer Leverkusen, mientras que lograron vencer también al FC Barcelona, uno de los candidatos a pelearle el título.

Para este duelo, Luis Enrique no puede contar con Desire Doué, quien padece una lesión muscular en el muslo de su pierna derecha. La buena noticia es que el último Balón de Oro, Ousmane Dembélé, dirá presente.

Bayern Múnich, en tanto, lleva un andar perfecto en la temporada con 15 victorias seguidas para ser dominadores absolutos de la Bundesliga y de esta Champions League. Vincent Kompany tiene las bajas prolongadas de Jamal Musiala y Alphonso Davies, aunque recupera a su tridente de lujo: Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane, que no iniciaron en la victoria 3-0 ante el Leverkusen.

¿A qué hora juegan PSG vs. Bayern Múnich?

Estos son los horarios alrededor del mundo para el partido entre PSG y Bayern Múnich por la UEFA Champions League 2025-26:

Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y y Estados Unidos (ET): 03:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico : 04:00 PM .

. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 05:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 12:00 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 02:00 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 09:00 PM .

. Portugal y Reino Unido: 08:00 PM .

. Corea del Sur/Japón: 05:00 AM .

. China: 04:00 AM.

¿Dónde ver en vivo PSG vs. Bayern Múnich?

PSG vs. Bayern Múnich, partido por la fecha 4 de la fase liga de la UEFA Champions League, se podrá ver en vivo por las distintas pantallas de ESPN (ESPN Colombia en Perú) en TV para toda Sudamérica y por la plataforma Disney+ Premium (excepto Brasil).

En Brasil se puede ver en vivo por Space, Max, Sky+, Vivo Play, Claro TV+ y Zapping. En México, también se puede ver en vivo por FOX One, Caliente TV y Amazon Prime Video. Por su parte, en Estados Unidos tiene transmisión de Paramount+, DAZN USA y Amazon Prime Video. Y en España va por Movistar Liga de Campeones 3 y Movistar+.

Alineaciones para PSG vs. Bayern Múnich

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Warren Zaïre-Emery; Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

BAYERN: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Raphaël Guerreiro; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Tabla de posiciones de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 París Saint-Germain 9 3 3 0 0 +10 2 Bayern Múnich 9 3 3 0 0 +10 3 Inter de Milán 9 3 3 0 0 +9 4 Arsenal 9 3 3 0 0 +8 5 Real Madrid 9 3 3 0 0 +7 6 Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 +5 7 Manchester City 7 3 2 1 0 +4 8 Newcastle United 6 3 2 0 1 +6 9 Barcelona 6 3 2 0 1 +5 10 Liverpool 6 3 2 0 1 +4 11 Chelsea 6 3 2 0 1 +3 12 Sporting CP 6 3 2 0 1 +3 13 Qarabag 6 3 2 0 1 +1 14 Galatasaray 6 3 2 0 1 -1 15 Tottenham Hotspur 5 3 1 2 0 +1 16 PSV Eindhoven 4 3 1 1 1 +2 17 Atalanta 4 3 1 1 1 -3 18 Olympique de Marsella 3 3 1 0 2 +2 19 Atlético de Madrid 3 3 1 0 2 -1 20 Brujas 3 3 1 0 2 -2 21 Athletic Club 3 3 1 0 2 -3 22 Eintracht Frankfurt 3 3 1 0 2 -4 23 Nápoles 3 3 1 0 2 -5 24 Union Saint-Gilloise 3 3 1 0 2 -6 25 Juventus 2 3 0 2 1 -1 26 Bodø/Glimt 2 3 0 2 1 -2 27 Mónaco 2 3 0 2 1 -3 28 Slavia Prague 2 3 0 2 1 -3 29 Pafos 2 3 0 2 1 -4 30 Bayer 04 Leverkusen 2 3 0 2 1 -5 31 Villarreal 1 3 0 1 2 -3 32 Copenhagen 1 3 0 1 2 -4 33 Olympiakos 1 3 0 1 2 -7 34 Kairat 1 3 0 1 2 -8 35 Benfica 0 3 0 0 3 -5 36 Ajax 0 3 0 0 3 -10

