Por qué no juega Ousmane Dembélé hoy para Francia ante Ucrania por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026

Didier Deschamps decidió dejar en el banco de suplentes a Ousmane Dembélé para el duelo Ucrania vs. Francia. Conoce el motivo.

Por Hugo Avalos

Ousmane Dembélé, futbolista de la Selección de Francia.
© Getty ImagesOusmane Dembélé, futbolista de la Selección de Francia.

Ousmane Dembélé no forma parte del once titular de la Selección de Francia para el partido de visitante de la primera fecha del grupo D de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. El entrenador Didier Deschamps decidió dejar en el banco de suplentes a la figura del PSG del partido a disputarse en el Estadio Municipal de Breslávia, en Polonia.

Francia debuta en las Eliminatorias Europeas, aunque sorprende la ausencia en el once titular de Dembélé, una de las figuras de la temporada y, ciertamente, gran candidato para ganar el Balón de Oro en unas semanas. Deschamps optó por jugar con otros futbolistas del PSG en ataque.

¿Por qué no juega Ousmane Dembélé hoy en Ucrania vs. Francia?

La decisión de Didier Deschamps de dejar en el banco de suplentes a Ousmane Dembélé es meramente táctica. El futbolista, campeón con el PSG de la última UEFA Champions League y de todos los títulos de la temporada en Francia, no presenta molestias físicas.

Por Dembélé, el entrenador francés optó por incluir a Bradley Barcola, compañero suyo en PSG por la banda derecha, aunque también podría jugar Michael Olise del Bayern Múnich. También Desire Doué será titular acompañando en el ataque al ex jugador parisino Kylian Mbappé.

Ousmane Dembélé, junto a Bradley Barcola, compañeros en PSG (Getty Images).

Ousmane Dembélé, junto a Bradley Barcola, compañeros en PSG (Getty Images).

Francia apela a sumar puntos de visita en Polonia en el duelo ante Ucrania, el inicio de una nueva Eliminatoria, luego de su participación en la fecha FIFA pasada en la Final Four de la UEFA Nations League, donde terminó tercero tras perder en semifinales ante España (5-4) y ganarle a Alemania por 2-0 en el partido definitorio.

La alineación confirmada de Francia para visitar a Ucrania

Didier Deschamps, con la decisión de dejar a Ousmane Dembélé en el banco, definió el siguiente once titular para la Selección de Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Aurélién Tchouaméni, Manu Koné; Bradley Barcola, Michael Olise, Desire Doué: y Kylian Mbappé.

Dembélé ocupará un lugar en el banco de suplentes junto a los arqueros Brice Samba y Lucas Chevalier; los defensores Benjamin Pavard, Lucas Hernández, Théo Hernández y Malo Gusto; los mediocampistas Khéphren Thuram, Adrién Rabiot y Maghnes Akliouche y los delanteros Marcus Thuram y Hugo Ekitiké.

