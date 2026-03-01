No se jugará la Finalissima: Argentina y España quedan en suspenso por conflicto en Qatar

La Asociación de Fútbol de Qatar anunció la suspensión completa de las competiciones en su país. Esta decisión impacta de manera directa en la Finalissima, el título que tenían previsto disputar las selecciones de Argentina y España el 27 de marzo en la ciudad de Doha.

La medida se adoptó luego de que el país que fue sede del último Mundial registrara ataques con misiles provenientes de Irán contra bases militares de Estados Unidos en la región, de acuerdo con informes de la prensa internacional. Este escenario llevó a las autoridades a declarar el estado de emergencia y, en consecuencia, a suspender las actividades deportivas.

Asociación de Fútból de Qatar confirmó suspensión de la Finalissima

Mediante sus canales oficiales, ‘Qatar Football Association’ comunicó la suspensión de todas sus actividades hasta nuevo aviso, dejando en incertidumbre la realización del partido de la Finalissima.

“Qatar Football Association anuncia el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos, a partir de hoy y hasta nuevo aviso”, se puede leer en el comunicado.

Por ahora, el futuro del encuentro entre la ‘Albiceleste’ y la ‘Roja’ sigue siendo incierto. En ese contexto, el periodista argentino Pablo Giralt compartió su opinión a través de sus redes sociales: “Qatar anuncia la postergación de todos sus partidos, incluido el que iban a jugar Argentina y España el 27 de marzo”.

Cabe resaltar que, ni Conmebol ni UEFA han dado un comunicado oficial sobre una posible reprogramación o traslado del partido, aunque parece poco probable que se juegue en la fecha prevista. Por ahora, la liga de Qatar y todas sus competiciones asociadas permanecen suspendidas de manera indefinida.

¿Dónde se iba a jugar la Finalissima?

Recordemos que, el estadio seleccionado para el España vs Argentina era el Lusail en Doha, Qatar, un escenario emblemático para la ‘Albiceleste’, ya que fue ahí donde Lionel Messi levantó la Copa del Mundo en la histórica final de 2022 frente a Francia.

