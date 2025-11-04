PSG 0-2 Bayern Múnich EN VIVO y GRATIS con doblete y expulsión de Luis Díaz por la UEFA Champions League vía ESPN y Disney+: ¡Empezó el segundo tiempo!

Bayern Múnich le gana a PSG por 2-0 con dos goles de Luis Díaz, quien también fue expulsado en el primer tiempo. Se trata del partido correspondiente a la fecha 4 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. El Parque de los Príncipes de París recibe a estos dos equipos en duelo de líderes, ya que ambos llegan con tres victorias en igual cantidad de partidos. El árbitro del encuentro es el italiano Maurizio Mariani y en el VAR está su compatriota Marco Di Bello.
Paris Saint-Germain llega a este partido como uno de los cinco líderes que tiene la Champions League. Tiene 9 puntos producto de sus victorias: 4-0 ante Atalanta, 2-1 ante FC Barcelona y 7-2 ante Bayer Leverkusen. Para este encuentro, la principal baja para Luis Enrique es la de Desiré Doué por lesión, mientras que tiene disponible al último ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé.
Bayern Múnich también es líder en esta fase liga de la competencia europea. Llega con 9 unidades gracias a sus triunfos: 3-1 ante Chelsea, 5-1 ante Pafos y 4-0 ante Brujas. Vincent Kompany recupera a su tridente Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise, luego de darles descanso en el duelo de Bundesliga ante Bayer Leverkusen el último fin de semana (3-0).