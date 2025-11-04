Es tendencia:
PSG 0-2 Bayern Múnich EN VIVO y GRATIS con doblete y expulsión de Luis Díaz por la UEFA Champions League vía ESPN y Disney+: ¡Empezó el segundo tiempo!

PSG y Bayern Múnich se enfrentan en París en duelo de líderes en la fase liga de la Champions League. Sigue las acciones en vivo.

¡Cambio en Bayern Múnich!

Sorprende Vincent Kompany con la salida de Serge Gnabry. En su lugar, ingresó Tom Bischof para tener más presencia en el mediocampo.

¡Empezó el segundo tiempo!

Bayern Múnich gana 2-0 ante PSG y empezó el complemento.

¡Se vienen los equipos al campo!

PSG y Bayern Múnich ya salen al campo para el segundo tiempo y habrá cambios.

Así fue la patada desde atrás de Luis Díaz por la que fue expulsado

Tras perder el balón, Luis Díaz le fue mal de atrás a Achraf Hakimi. El árbitro, en primera instancia, le mostró la tarjeta amarilla. Luego de la revisión del VAR, fue expulsado.

¡Final del primer tiempo!

Luego de una buena parada de Lucas Chevalier ante el remate de Harry Kane, el árbitro Maurizio Mariani decreta el final del primer tiempo. Bayern Múnich gana 2-0 al PSG con dos goles de Luis Díaz, quien se fue expulsado por una infracción contra Achraf Hakimi.

51' PT: ¡Expulsado Luis Díaz!

Maurizio Mariani expulsa a Luis Díaz. Bayern Múnich se queda con 10 futbolistas y Achraf Hakimi no puede continuar en campo. Ingresa en su lugar Senny Mayulu.

50' PT: Revisión de VAR por posible expulsión a Díaz

El árbitro Maurizio Mariani va al VAR para ver la jugada en donde Luis Díaz lesiona a Achraf Hakimi.

47' PT: Amonestado Luis Díaz

Fuerte infracción de atrás de Luis Díaz contra Achraf Hakimi. El colombiano fue el primer amonestado del partido. El marroquí, en tanto, está muy lastimado y hasta se lo ve con lágrimas en sus ojos.

46' PT: ¡Kimmich tuvo el 3-0!

Enorme jugada colectiva del Bayern Múnich. El remate cruzado de Joshua Kimmich se fue apenas al lado del palo.

45' PT: ¡Gol anulado al Bayern!

Un genial pase de Harry Kane dejó a Josip Stanisic mano a mano con el arquero Lucas Chevalier y definió para el 3-0. Todo fue anulado por offside.

40' PT: ¡Perdonó el Bayern!

Lo tuvo Joshua Kimmich para marcar el 2-0, pero fue inteligente y la pasó al medio. Josip Stanisic tuvo el gol, pero la dejó pasar y Serge Gnabry no llegó a poder empujarla. ¡Era el 3-0!

¡Tremendo error de Marquinhos! Y así fue el 2-0 de Luis Díaz

35' PT: Se detiene el juego por atención médica

Khvicha Kvaratskhelia se sintió de un dolor en el tobillo y recibió atención médica. Podrá continuar en el juego.

34' PT: Remate de Kang-in Lee

Tras una buena jugada colectiva, un remate de zurda de Kang-in Lee en el área se fue desviado.

32' PT: ¡Doblete de Luis Díaz!

Error en la salida de Marquinhos. Lo aprovechó Luis Díaz para un mano a mano donde no falla ante Lucas Chevalier. Gana Bayern Múnich 2-0 al PSG.

31' PT: ¡Doble palo salva al PSG!

Un remate de Serge Gnabry dio en ambos palos. ¡Se salvó el PSG!

30' PT: ¡Manuel Neuer salvó al Bayern!

Lo tuvo Bradley Barcola, pero el pie izquierdo de Manuel Neuer salvó lo que era el empate.

Así fue el gol anulado a Ousmane Dembélé por offside vía VAR

25' PT: ¡Sale Dembélé por lesión!

Ousmane Dembélé se retiró directamente a los vestuarios en PSG. Ingresó Kang-in Lee en su lugar.

24' PT: ¡Lo tuvo Gnabry!

Serge Gnabry quedó mano a mano con Lucas Chevalier, pero su definición se fue por arriba. Al final, había offside.

22' PT: ¡Gol anulado a Dembélé vía VAR!

Ousmane Dembélé anotó debajo del arco para PSG tras un remate de volea de Khvicha Kvaratskhelia. Pero, finalmente, fue offside del francés. Todo anulado a instancias del VAR.

21' PT: El partido no para

PSG y Bayern Múnich tiene una dinámica continúa y no se detiene en juego. Ambos tratan de salir siempre por bajo y presionar alto.

18' PT: Centro cerrado de Kimmich

Joshua Kimmich metió un centro muy cerrado y casi buscando el gol olímpico, pero un cabezazo defensor salvó a Lucas Chevalier.

17' PT: ¡Cerca el Bayern!

Remate de Aleksandar Pavlovic, que se desvía en Willian Pacho y pasa cerca del palo derecho de Lucas Chevalier.

14' PT: Empieza a despertarse PSG

PSG empieza a tener el balón y a superar la presión alta del Bayern. Primeras aproximaciones de los locales.

Así fue el gol de Luis Díaz para el 1-0 del Bayern ante PSG

7' PT: ¡Corte justo para evitar el segundo!

PSG no logra entrar en el partido. Otro gran pase de Serge Gnabry para Konrad Laimer. Un cierre justo de Pacho evitó lo que podía ser el segundo del Bayern.

4' PT: ¡Gol del Bayern Múnich!

Gran jugada colectiva donde Serge Gnabry rompió con un pase tremendo para Michael Olise. Éste no define bien, pero sí lo hace Luis Díaz en el rebote. Gana Bayern Múnich 1-0 al PSG.

¡Comenzó el partido!

Ya juegan PSG y Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes por la fecha 4 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26

¡Salen los equipos al campo!

Ya están PSG y Bayern Múnich en el campo de juego del Parque de los Príncipes. Se viene el himno de la Champions League, los saludos y, luego, el partido.

Los árbitros para PSG vs. Bayern Múnich

  • Árbitro principal: Maurizio Mariani (Italia)
  • Asistente 1: Stefano Alassio (Italia)
  • Asistente 2: Alberto Tegoni (Italia)
  • Cuarto árbitro: Matteo Marcenaro (Italia)
  • Árbitro VAR: Marco Di Bello (Italia)
  • Asistente VAR: Aleandro Di Paolo (Italia)

Así fue el calentamiento de PSG y Bayern Múnich

¡Empieza el calentamiento de los jugadores!

Los arqueros de PSG y Bayern Múnich ya empiezan con la entrada en calor para el partido.

¿Cómo llegan PSG y Bayern Múnich al partido?

PSG y Bayern Múnich son líderes con 9 puntos en esta fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. Ambos ganaron sus tres partidos en esta ronda.

Los parisinos le ganaron 4-0 al Atalanta, 2-1 al FC Barcelona y 7-2 al Bayer Leverkusen. En tanto, vienen de vencer por la mínima, 1-0, al Niza por la Ligue 1 de Francia con un gol de Gonçalo Ramos al minuto 95.

Por su parte, Bayern Múnich tiene un andar perfecto, ya que posee 15 victorias de forma consecutiva. En Champions vencieron 3-1 al Chelsea, 5-1 al Pafos y 4-0 al Brujas. En tanto, en su último partido por la Bundesliga, golearon 3-0 al Bayer Leverkusen con goles de Serge Gnabry, Nicolas Jackson y Loïc Badé, en contra.

PSG y Bayern Múnich ya están en el Parque de los Príncipes

Suplentes para el partido PSG vs. Bayern

PSG: Matvey Safonov, Renato Marin, Lucas Beraldo, Lucas Hernández, Joao Neves, Senny Mayulu, Kang-in Lee, Quentin Ndjantou, Ibrahim Mbayé y Gonçalo Ramos.

BAYERN: Sven Ulreich, Jonas Urbig, Kim min-Jae, Sacha Boey, Raphaël Guerreiro, Leon Goretzka, Tom Bischof, Lennart Karl y Nicolas Jackson.

¡Alineaciones confirmadas para PSG vs. Bayern Múnich!

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Así luce el campo de juego del Parque de los Príncipes para el partido

Harry Kane llega como máximo goleador y Achraf Hakimi, como máximo asistidor

Harry Kane es uno de los dos máximos goleadores que tiene la actual UEFA Champions League 2025-26. Tiene 5 goles, los mismos que un ex PSG, Kylian Mbappé. Para encontrar al que más tantos tiene del conjunto parisino hay que mencionar a Gonçalo Ramos, Nuno Mendes y al lesionado Desiré Doué con 2.

En tanto, el máximo asistidor es Achraf Hakimi con 3 asistencias, misma cantidad que el delantero de Olympique de Marsella, Pierre-Emerick Aubameyang. En el Bayern, Konrad Laimer y Michael Olise tienen 2.

¿Dónde ver en vivo PSG vs. Bayern Múnich?

Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium (con excepción de Brasil).

Centroamérica: ESPN2 Norte y Disney+ Premium.

Brasil: Space, Max, Sky+, Vivo Play, Claro TV+ y Zapping.

México: FOX One, Caliente TV y Amazon Prime Video.

Estados Unidos: DAZN USA, Paramount+ y Amazon Prime Video.

España: Movistar Liga de Campeones 3 y Movistar+.

Posibles alineaciones de PSG vs. Bayern

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Warren Zaïre-Emery; Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

BAYERN: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Raphaël Guerreiro; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Así está la tabla de posiciones con PSG y Bayern Múnich como líderes

PSG y Bayern Múnich tienen 9 puntos y comparten el primer lugar de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26 junto con Inter de Milán, Arsenal de Inglaterra y el Real Madrid.

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF
1 París Saint-Germain 9 3 3 0 0 +10
2 Bayern Múnich 9 3 3 0 0 +10
3 Inter de Milán 9 3 3 0 0 +9
4 Arsenal 9 3 3 0 0 +8
5 Real Madrid 9 3 3 0 0 +7
6 Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 +5
7 Manchester City 7 3 2 1 0 +4
8 Newcastle United 6 3 2 0 1 +6
9 Barcelona 6 3 2 0 1 +5
10 Liverpool 6 3 2 0 1 +4
11 Chelsea 6 3 2 0 1 +3
12 Sporting CP 6 3 2 0 1 +3
13 Qarabag 6 3 2 0 1 +1
14 Galatasaray 6 3 2 0 1 -1
15 Tottenham Hotspur 5 3 1 2 0 +1
16 PSV Eindhoven 4 3 1 1 1 +2
17 Atalanta 4 3 1 1 1 -3
18 Olympique de Marsella 3 3 1 0 2 +2
19 Atlético de Madrid 3 3 1 0 2 -1
20 Brujas 3 3 1 0 2 -2
21 Athletic Club 3 3 1 0 2 -3
22 Eintracht Frankfurt 3 3 1 0 2 -4
23 Nápoles 3 3 1 0 2 -5
24 Union Saint-Gilloise 3 3 1 0 2 -6
25 Juventus 2 3 0 2 1 -1
26 Bodø/Glimt 2 3 0 2 1 -2
27 Mónaco 2 3 0 2 1 -3
28 Slavia Prague 2 3 0 2 1 -3
29 Pafos 2 3 0 2 1 -4
30 Bayer 04 Leverkusen 2 3 0 2 1 -5
31 Villarreal 1 3 0 1 2 -3
32 Copenhagen 1 3 0 1 2 -4
33 Olympiakos 1 3 0 1 2 -7
34 Kairat 1 3 0 1 2 -8
35 Benfica 0 3 0 0 3 -5
36 Ajax 0 3 0 0 3 -10

¡Duelo de líderes en la Champions League!

Uno de los mejores partidos de la jornada 4 de la UEFA Champions League se juega en el Parque de los Príncipes. Paris Saint-Germain recibe al Bayern Múnich en un duelo de líderes de la fase liga. El ganador seguirá en lo más alto, mientras que el perdedor perderá terreno en la lucha por clasificar directamente a los octavos de final.

Por Hugo Avalos

Luis Díaz anotó el 1-0 de Bayern ante PSG.
© Getty ImagesLuis Díaz anotó el 1-0 de Bayern ante PSG.

Bayern Múnich le gana a PSG por 2-0 con dos goles de Luis Díaz, quien también fue expulsado en el primer tiempo. Se trata del partido correspondiente a la fecha 4 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. El Parque de los Príncipes de París recibe a estos dos equipos en duelo de líderes, ya que ambos llegan con tres victorias en igual cantidad de partidos. El árbitro del encuentro es el italiano Maurizio Mariani y en el VAR está su compatriota Marco Di Bello.

Paris Saint-Germain llega a este partido como uno de los cinco líderes que tiene la Champions League. Tiene 9 puntos producto de sus victorias: 4-0 ante Atalanta, 2-1 ante FC Barcelona y 7-2 ante Bayer Leverkusen. Para este encuentro, la principal baja para Luis Enrique es la de Desiré Doué por lesión, mientras que tiene disponible al último ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé.

Bayern Múnich también es líder en esta fase liga de la competencia europea. Llega con 9 unidades gracias a sus triunfos: 3-1 ante Chelsea, 5-1 ante Pafos y 4-0 ante Brujas. Vincent Kompany recupera a su tridente Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise, luego de darles descanso en el duelo de Bundesliga ante Bayer Leverkusen el último fin de semana (3-0).

