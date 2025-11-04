PSG 0-2 Bayern Múnich EN VIVO y GRATIS con doblete y expulsión de Luis Díaz por la UEFA Champions League vía ESPN y Disney+: ¡Empezó el segundo tiempo!

14:20hs ¿Cómo llegan PSG y Bayern Múnich al partido?

PSG y Bayern Múnich son líderes con 9 puntos en esta fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. Ambos ganaron sus tres partidos en esta ronda.

Los parisinos le ganaron 4-0 al Atalanta, 2-1 al FC Barcelona y 7-2 al Bayer Leverkusen. En tanto, vienen de vencer por la mínima, 1-0, al Niza por la Ligue 1 de Francia con un gol de Gonçalo Ramos al minuto 95.

Por su parte, Bayern Múnich tiene un andar perfecto, ya que posee 15 victorias de forma consecutiva. En Champions vencieron 3-1 al Chelsea, 5-1 al Pafos y 4-0 al Brujas. En tanto, en su último partido por la Bundesliga, golearon 3-0 al Bayer Leverkusen con goles de Serge Gnabry, Nicolas Jackson y Loïc Badé, en contra.