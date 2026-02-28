Cristiano Ronaldo no estuvo fino y puso en peligro el partido entre su equipo, Al Nassr, y Al Fayha por la jornada 24 de la Saudi Pro League 2025-26. Erró un penal en el primer tiempo y no pudo convertir. Sin embargo, el conjunto amarillo y azul de Riad pudo dar vuelta un 0-1 en contra y lo ganó 3-1 para volver a ser líder del torneo.

Al Nassr debía ganar para volver al primer lugar en la tabla de posiciones de la Saudi Pro League 2025-26. Al Ahli, tras su triunfo 1-0 ante Al Riyadh en esta jornada, había quedado con 59 puntos, mientras que el equipo de Cristiano Ronaldo tenía 58. Por lo cual, estaba obligado a ganar para superarlo.

La historia empezó difícil para el equipo de Jorge Jesús. Primero, con el partido 0-0, CR7 falló un penal. Lo tiró afuera y desperdició lo que pudo haber sido el 1-0 de su equipo. Y, antes del final del primer tiempo, un gol en contra de Abdulelah Al Amri puso en ventaja a Al Fayha.

Al Nassr pudo darlo vuelta y es líder de la Saudi Pro League 2025-26

Al Nassr debió trabajar mucho para poder doblegar a Al Fayha. Recién al minuto 72 pudo llegar al empate con un gol de Sadio Mané tras un centro de Kingsley Coman. Y, luego, una anotación en propia puerta del arquero Orlando Mosquera tras un remate de Joao Félix le dio la ventaja por 2-1.

En ese momento, para cuidarlo para los próximos partidos y con la mira no tan precisa, Jorge Jesús decidió sacar a CR7 de este encuentro. Ingresó en su lugar Abdullah Al Hamdan, quien terminó por liquidar el pleito con el 3-1.

Sin participación de Cristiano en los goles y su reemplazante marcando gol, para el portugués será un día para olvidar rápido. Lo importante es que el equipo de Riad se volvió a meter primero superando a Al Ahli en la lucha por el título.

Así quedó la tabla de posiciones de la Saudi Pro League 2025-26

Al Nassr quedó en el primer lugar con 61 puntos tras el triunfo 3-1 ante Al Fayha. Así, superó por dos unidades a Al Ahli, que tiene 59. Al Hilal, en tanto, está en el tercer lugar con 58 puntos y cuarto, Al Qadisiya, con 54. Todos ya jugaron por la fecha 24.

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Al Nassr 61 24 20 1 3 +46 2 Al Ahli 59 24 18 5 1 +31 3 Al Hilal 58 24 17 7 0 +39 4 Al Qadisiya 54 24 16 6 2 +33 5 Al Ittihad 42 24 12 6 6 +11 6 Al Taawoun 41 24 12 5 7 +13 7 Al Ettifaq 38 24 11 5 8 -7 8 NEOM 32 24 9 5 10 -4 9 Al Fateh 28 24 7 7 10 -11 10 Al Hazem 28 24 7 7 10 -18 11 Al Khaleej 27 24 7 6 11 +4 12 Al Fayha 27 24 7 6 11 -13 13 Al Shabab 25 24 6 7 11 -8 14 Al Kholood 25 24 8 1 15 -10 15 Al Riyadh 16 24 3 7 14 -23 16 Damac 16 24 2 10 12 -23 17 Al Okhdood 13 24 3 4 17 -28 18 Al Najma SC 8 24 1 5 18 -32

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en su carrera?

Cristiano Ronaldo llegó a los 965 goles en su carrera con la anotación del 1-0 ante Al Najma SC en el triunfo 5-0 definitivo por la Saudi Pro League 2025-26. Por lo tanto, queda a 35 tantos de los 1.000 (mil), su gran objetivo. En tanto, con Al Nassr, llegó a los 120 goles. Así está el desglose:

Real Madrid: 451 goles.

Manchester United: 145 goles.

Al Nassr: 120 goles.

Juventus: 101 goles.

Sporting CP: 5 goles.

Selección de Portugal: 143 goles.

Datos claves

Cristiano Ronaldo erró un penal en la victoria 3-1 de Al Nassr sobre Al Fayha.

erró un penal en la victoria 3-1 de Al Nassr sobre Al Fayha. 61 puntos suma Al Nassr, liderando la Saudi Pro League 2025-26 tras 24 fechas.

suma Al Nassr, liderando la Saudi Pro League 2025-26 tras 24 fechas. 965 goles registra en su carrera profesional, sumando 120 tantos con el Al Nassr.

