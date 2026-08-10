El fútbol peruano se solidarizó con Colombia tras el terremoto: “Mucha fuerza”

La Federación Peruana de Fútbol mandó un mensaje en sus redes sociales en apoyo a Colombia en este difícil momento. Mira el comunicado.

Colombia está viviendo una verdadera tragedia tras el fuerte terremoto registrado en las primeras horas del lunes 10 de agosto. El mundo se ha solidarizado con el país, que ya tiene más de un centenar de fallecidos, y Perú no es la excepción. Desde la Federación Peruana de Fútbol llegó un mensaje de apoyo a todo el pueblo colombiano.

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Son horas angustiantes en toda Colombia por lo ocurrido en distintas ciudades. La zona de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, fue el epicentro del terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter. No obstante, lugares como Bogotá, Cali y Pereira también se han visto afectados.

De hecho, el fútbol peruano ha estado expectante. Futbolistas como Pedro Gallese y Maryory Sánchez han llevado tranquilidad, ya que se encuentran sanos y salvos, pese a que sintieron el sismo.

El comunicado de la Federación Peruana de Fútbol en apoyo a Colombia

La Federación Peruana de Fútbol emitió un comunicado a través de su cuenta de Instagram (@tufpf_oficial), en colaboración también con la Selección Peruana (@labicolor) donde manifestó su apoyo a Colombia. Este fue el mensaje, acompañado por una foto realizada mediante Inteligencia Artificial:

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Expresamos nuestra total solidaridad con el pueblo colombiano en este difícil momento.

Desde el Perú, elevamos nuestras oraciones, acompañando con fortaleza y esperanza a todas las personas y familias afectadas.

Mucha fuerza, Colombia.

Los datos del terremoto en Colombia

A las 7:34 horas de la mañana de Colombia, se produjo el terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a 103 kilómetros de profundidad, según informó el Servicio Geológico Colombiano.

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El Gobierno colombiano, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, declaró el desastre nacional. En horas de la tarde de este lunes 10 de agosto, se reportó de manera oficial la muerte de 132 personas producto del sismo y 87 heridos. De todas maneras, las cifras se actualizarán conforme avancen las tareas de búsqueda y rescate.

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