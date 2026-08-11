Dónde ver EN VIVO amistoso Juventus vs. Palermo: hora, canales de TV y streaming online

Juventus y Palermo se enfrentan este martes 11 de agosto en un amistoso. Conoce horarios, sedes y todos los detalles del partido.

La Juventus será local ante el Palermo en un partido amistoso programado para hoy, martes 11 de agosto de 2026. El duelo se juega desde las 5:00 a. m. en Perú en el Optus Stadium de Perth, Australia. Ambos equipos continúan con su preparación de cara a la temporada 2026/2027.

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El cuadro bianconero llega a este compromiso con Luciano Spalletti en el banco y tras caer 2-1 ante el Inter en su último amistoso de la pretemporada 2026-27 en Australia. Anteriormente, empató sin goles con el Basel y le ganó 1-0 al Chelsea.

El Palermo, por su parte, afronta este cruce como parte de su gira por Australia, en el marco del festival Calcio Italiano en Perth. El conjunto ‘rosado’, dirigido por Filippo Inzaghi, viene de vencer 2-0 a Melbourne City FC.

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¿Dónde ver EN VIVO Juventus vs. Palermo?

El partido amistoso entre Juventus y Palermo, que se disputa en Perth, Australia, tiene transmisión vía TV y streaming online. Se puede ver en vivo por el canal DSports en TV y por la plataforma DGO para toda Sudamérica.

¿A qué hora se juega Juventus vs. Palermo?

Juventus vs. Palermo, duelo amistoso que se disputa este martes 11 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 5:00 a. m.

5:00 a. m. México: 4:00 a. m.

4:00 a. m. Chile: 6:00 a. m.

6:00 a. m. Argentina y Uruguay: 7:00 a. m.

7:00 a. m. España e Italia: 12:00 p. m.

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