Sporting Cristal se alista para armar un buen mercado de pases y encuentra en Sport Boys a un buen recambio de extremo ofensivo de cara al Torneo Clausura 2026.

Sporting Cristal no pretende esperar la apertura del mercado de pases para pensar en refuerzos. Así ha quedado demostrado con distintas informaciones de posibles fichajes que la directiva ya viene evaluando y en esta oportunidad hablamos de un jugador figura de Sport Boys que es colombiano, pero que ya cuenta con la nacionalidad peruana. Es decir, no ocuparía plaza extranjera.

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Fuente: Sporting Cristal.

Nos referimos específicamente a Carlos López, extremo de Sport Boys que desde la temporada anterior viene dando qué hablar en la Liga 1. Si bien en este 2026 no ha sido tan determinante como en el pasado reciente, sigue siendo uno de los baluartes más desequilibrantes del equipo liderado por Carlos Desio. Bueno, lo concreto es que ahora Sporting Cristal lo tiene en la mira y muy de cerca.

“Sporting Cristal está en conversaciones formales con Sport Boys por el pase de Carlos López (31). El extremo colombiano viene siendo seguido por la institución rimense desde hace dos años. Es del gusto del área deportiva. Tiene cláusula de salida”; reveló el comunicador deportivo Denilson Barrenechea a través de su cuenta de ‘X’ y con lo cual estaríamos frente a un posible acuerdo.

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Fuente: @Denilson_Jarde

De esta misma forma, el periodista Ernesto Macedo complementó el dato mencionado y aseguró que el fichaje sería muy posible. “Carlos López tiene contrato hasta fines de 2027 con Sport Boys. Cuenta con nacionalidad peruana. No ocupa plaza de extranjero. Es cierto del interés de Sporting Cristal. El jugador es uno de los más caros del plantel rosado. La cláusula de salida es viable“.

Fuente: @MacedoJeronimo

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Los números de Carlos López en este 2026 y las chances de destacar en Sporting Cristal

Carlos López se perdió el inicio del Torneo Apertura 2026 al esperar la respuesta de migraciones por la nacionalidad peruana. Finalmente, dicho trámite demoró más de lo previsto y tuvo que ser inscrito como colombiano para competir con Sport Boys. En 14 partidos disputados, todavía no ha anotado goles y tan solo tiene 2 asistencias registradas en 743 minutos de competencia en cancha.

Es así que posiblemente su llegada a Sporting Cristal genera dudas en el hincha rimense que tan acostumbrado está en el último tiempo a ver refuerzos que no marcan la diferencia. Ahora, respecto al tema futbolístico como tal, Carlos López sería una de las alternativas en el equipo liderado por un Zé Ricardo que durante los últimos días ha tenido que lidiar con una larga lista de lesionados.

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