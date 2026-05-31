Sporting Cristal trabaja en refuerzos para el Torneo Clausura 2026 y tiene en la mira a un extremo chileno que hoy compite en la Liga 1. A su vez, desistieron de Carlos López.

Sporting Cristal mira con entusiasmo la posibilidad de reivindicarse con sus hinchas y cumplir un segundo semestre de la temporada de la mejor manera, a tal punto de que el único objetivo es el título nacional. En base a ello es que la directiva evalúa opciones de refuerzos y recientemente se pudo conocer que habrían desistido por la opción de Carlos López y ahora miran a un chileno.

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¿De qué se trata esta situación? Resulta que Sporting Cristal tiene un cupo libre de extranjero en su plantilla y claramente pretenden potenciar el equipo ya mismo. Es así que el nombre de Francisco Arancibia suena como uno de los posibles refuerzos para el Torneo Clausura 2026 y por ende es que Carlos López, actual extremo de Sport Boys, empezó a quedar en el olvido desde ahora.

Fuente: Composición Bolavip.

“Francisco Arancibia interesa en Sporting Cristal. Es extremo por derecha y es la opción primaria en esa posición. Hubo comunicación entre las partes y hay disposición. El chileno tiene contrato con Deportivo Garcilaso hasta fines del 2026 pero su cláusula de salida es baja”; fue la más reciente revelación del periodista Denilson Barrenechea a través de ‘X’ respecto a la intención rimense.

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Fuente: @Denilson_Jarde

En este mismo sentido, también se pudo conocer que Carlos López empezó a perder espacio dentro del análisis en el Rímac “Si bien Sporting Cristal se mostró interesado en Carlos López e incluso hubo conversaciones formales por el extremo colombiano, no hubo avance momentáneamente porque hubo avances por Arancibia en las últimas horas y es un perfil que siguen hace tiempo“.

Fuente: @Denilson_Jarde

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¿Quién es Francisco Arancibia y cómo le está yendo en Deportivo Garcilaso?

Francisco Arancibia, categoría 96 (29 años de edad), es un extremo chileno que tuvo su primera experiencia en el fútbol peruano esta temporada cuando firmó por Deportivo Garcilaso. Con pasado en equipos como O’Higgins, Universidad de Chile, Coritiba FC, Sao Bento, Cobreloa y Universidad Católica, el zurdo podría pegar el gran salto en la Liga 1 si es que finalmente se concreta su llegada a un Sporting Cristal que justamente requiere un jugador de sus características.

En cuanto a sus rendimientos en lo que va de la presente temporada con camiseta de Deportivo Garcilaso, podemos ver que Francisco Arancibia disputó un total de 15 partidos entre el Torneo Apertura 2026 y la Copa Sudamericana. Lleva 3 goles anotados y registra 3 asistencias con un total de 902 minutos de competencia. Si bien recién tiene algunos meses en el país, todo parece indicar que su nivel está siendo suficiente para generar interés en Sporting Cristal.

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