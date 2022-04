Paolo Guerrero no tiene equipo aún y empieza a preocupar. Porque el delantero y referente para la Selección Peruana no está en actividad hace mucho tiempo, además de no terminar su trabajo de recuperación. Eso informan desde Brasil, donde fuentes cercanas al Botafogo desmintieron conversaciones con 'El Depredador'.

'El Trome' anunció ayer que estaba casi todo hecho para la llegada del ex Corinthians al terreno del 'Fogao', y eso cambió en menos de 24 horas. Porque lo que mencionan ahora, es lo siguiente: "Los hinchas del equipo de Río de Janeiro parecían entusiasmados con la llegada del ‘Depredador’, pero el portal ‘Fogao.net’ actualizó su información sobre los fichajes que ya estaría cerca de firmar con el cuadro brasileño y entre ellos quedó fuera Paolo Guerrero, no solo por sus '38 años', a los que apunta en su nota, sino que además no estaría en condiciones de llegar a Brasil debido a que no concluye su terapia".

Dejando en claro que la fuente, es alguien de mucha confianza y con información certera con respecto al presente del Botafogo: "El periodista brasileño Diogo Dantas, confirmó que el jugador habría vuelto a Arizona, para seguir la terapia de EXO, junto a su terapista argentino. 'El delantero peruano está en tratamiento de su rodilla operada en Estados Unidos y no está en el radar del grupo John Textor', compartió el periodista brasileño".

Bajo esta concepción de novedades con respecto al futuro inmediato de Paolo Guerrero. Podríamos empezar a preguntarnos donde jugará el potente atacante nacional, las expectativas y caminos a seguir se están agotando. Cualquier equipo de élite lo revisará como se debe, y eso podría ser un problema crónico ante la reciente lesión. Situación tensa.