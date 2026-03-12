Pedro Gallese confesó si le gustaría ver a Carlos Zambrano y Miguel Trauco en la Selección Peruana: “Que se ubiquen rápido”

Se viene una nueva etapa de la Selección Peruana ahora que Mano Menezes es el director técnico. Acompañado de un proyecto deportivo que lidera la Federación Peruana de Fútbol desde hace unos meses, también se espera la continuidad de varios de los referentes, tal y como es el caso de un Pedro Gallese que recientemente habló de diversos temas respecto al equipo de todos.

Entre los asuntos que tocó fue el caso complejo que les toca vivir a Carlos Zambrano y Miguel Trauco luego de la denuncia por agresión sexual que recibieron desde Argentina. Por ello es que el ‘1’ de la Selección Peruana reveló si le gustaría volver a ver a los defensores en las siguientes convocatorias de un Mano Menezes que de todas maneras está al tanto de sus cualidades.

“Carlos Zambrano y Miguel Trauco no tienen equipo en este momento. Ojalá puedan conseguir uno pronto; ya después la decisión la tendrá que tomar el ‘profe’. A mí me gustaría verlos jugar; son muy buenos elementos y espero que se ubiquen rápido”; confesó Pedro Gallese en una reciente conversación con el programa ‘En Pared‘ de ‘TV Perú‘.

Y es que no podemos perder de vista que por ahora ninguno de los dos jugadores mencionados tiene equipo. Se supo que tanto Carlos Zambrano y Miguel Trauco habían llegado a un acuerdo para sumarse a las filas de Sport Boys, pero por ahora no se tiene más novedades al respecto ni tampoco se ha podido confirmar la noticia por un comunicado oficial desde la institución.

Los primeros retos confirmados de la Selección Peruana en este 2026

Ahora que Mano Menezes es el entrenador de la Selección Peruana y que ya viene trabajando junto a su comando técnico en las visitas a distintos estadios del país para presenciar partidos del Torneo Apertura 2026, ya hay amistosos totalmente confirmados y con fechas incluidas que serán claves para el inicio de un proceso que espera terminar con éxito de cara al siguiente mundial.

Es así que Perú enfrentará a Senegal el sábado 28 de marzo a las 11:00 horas en el Stade de France y luego se jugará contra Honduras en el Estadio Municipal de Butarque el martes 31 de marzo a las 13:00 horas. Serán dos encuentros de alto calibre y en donde quedará por esperar cuáles serán los niveles de cada uno de los equipos, sobre todo de una ‘Bicolor’ que desea renovarse.

