Carlos Stein no la viene pasando muy bien en la Liga 1, ya cuenta con tres derrotas al hilo tras caer con Sport Boys, Alianza Atlético y Carlos A. Mannucci. Los de Lambayeque cuentan con 4 puntos y están ubicados en el puesto 16 de la tabla. Los dirigidos por Jahir Butrón tuvieron que parar los entrenamientos este lunes 14 de marzo, por la mañana, informó ovacion.pe.

Unos delincuentes, ya que no se les puede llamar hinchas del club, ingresaron al entrenamiento de Carlos Stein para amenazar con armas de fuego al equipo que no levanta cabeza en la Liga 1. Los jugadores se mostraron muy confusos y molestos con lo sucedido en las instalaciones de entrenamiento del club, algo que no debería pasar.

El reclamo comenzó, como ya se dijo, por los resultados que se viene consiguiendo, los que son negativos. Tras las protestas contra los jugadores, uno de ellos sacó una pistola frente a todos para rastrillarla y amenazar con fuerza a los futbolistas carlistas. La indignación y frustración por los deportistas los ha llevado a pensar en dejar el club por su seguridad, según Radio Ovación.

Algunos de los futbolistas pusieron la denuncia del caso para que las autoridades actúen ante estas amenazas y también esperan contar con el respaldo de la directiva del club. El próximo partido de Carlos Stein es el domingo 20 de marzo frente a Sporting Cristal en e estadio César Flores Marigorda, donde los carlistas buscarán la victoria, no por lo sucedido este lunes 14 de marzo, sino por el equipo y su bienestar en la tabla de posiciones.