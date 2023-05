La Liga 1 tuvo su comienzo de jornada con dos partidos de equipos grandes, dos de los más importantes del torneo local se vieron las caras. Lo cual termina siendo un excelente motivo para disfrutar desde el viernes del deporte rey.

Alianza Lima en su visita a Arequipa terminó cayendo por 2-1 en el último minuto, FBC Melgar terminó llevándose los puntos en la mesa con una jugada aislada. Así se dio el inicio de esta fecha n° 16, que nos da emociones de principio a fin.

Universitario de Deportes, en el segundo turno de juego, termina sometiendo a la Universidad César Vallejo con una goleada impresionante. Dándole valor agregado a su resurrección luego de un comienzo de temporada crítico. Gracias a Jorge Fossati, sin duda alguna este levante del cuadro merengue.

El sábado continúa el fútbol con los partidos de ADT Tarma vs. Academia Deportiva Cantolao desde la (1:00 PM – HORA PERUANA). A las (6:00 PM – HORA PERUANA) jugarán Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético de Sullana. Y cierra el turno sabatino Sporting Cristal vs. Cusco FC desde las (8:30 PM – HORA PERUANA).

El domingo habrán dos partidos, va Atlético Grau vs. Cienciano del Cusco en Piura desde la (1:00 PM – HORA PERUANA). Deportivo Municipal recibe a Sport Huancayo a las (3:00 PM – HORA PERUANA). Cerrando la jornada el lunes 22 de mayo con Deportivo Binacional vs. Unión Comercio a las (3:00 PM – HORA PERUANA) y Sport Boys vs. UTC Cajamarca a desde las (3:30 PM – HORA PERUANA).

TABLA DE LA LIGA 1 PERÚ 2023 – JORNADA 16: