¿A qué hora y dónde ver Cusco FC vs Melgar por TV y streaming online?

Cusco FC recibe a FBC Melgar este viernes 11 de septiembre, por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Revisa la hora en Perú y las opciones de TV y streaming online para seguir el partido.

Cusco FC recibe a FBC Melgar este viernes 11 de septiembre de 2026 en el Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un partido programado para las 19:00 horas de Perú. Ambos equipos buscan el triunfo para subir posiciones en este certamen y en la Tabla Acumulada 2026, ya que ambos están peleando por un lugar de clasificación a la próxima Copa Libertadores 2026.

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El equipo dirigido por Javier Rabanal viene de vencer por 2-0 a Deportivo Moquegua en la última jornada con los goles de Facundo Callejo y Ricardo Lagos. Ha tenido un andar irregular en el Torneo Clausura con cinco victorias y tres derrotas (sin empates). Actualmente, está ubicado en la cuarta posición con 15 unidades.

Melgar, por su parte, se impuso a ADT por 3-0 con el doblete de Bernardo Cuesta y el gol de Jesús Alcántar. Este triunfo no trajo tranquilidad debido a la explosiva conferencia de prensa que tuvo el entrenador Miguel Rondelli, post partido. Aún así, están en la pelea en el Clausura, ya que marchan en quinto lugar con 14 puntos.

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En la Tabla Acumulada, ambos equipos están en la pelea por el cuarto lugar, que da un lugar directo a la Copa Libertadores 2027. En este sentido, el cuadro arequipeño se está quedando con ese lugar por diferencia de gol (+15 contra +2), ya que ambos están igualados con 42 puntos.

El último enfrentamiento entre sí, fue una victoria por 3-1 del cuadro cusqueño por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. Ese partido tuvo la particularidad que fue el debut de Miguel Rondelli al frente del rojinegro, habiendo dirigido anteriormente a Cusco.

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¿A qué hora se juega Cusco FC vs Melgar?

Cusco FC vs. FBC Melgar se juega hoy, viernes 11 de septiembre de 2026, por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los horarios del partido en cada país son los siguientes:

17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:300 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

21:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

2:00 | España (sábado 12)

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¿Dónde ver EN VIVO Cusco FC vs Melgar?

El partido entre Cusco FC y FBC Melgar, que se disputa en el Inca Garcilaso de la Vega, tiene las siguientes opciones de transmisión por TV y streaming online:

L1 MAX

L1 Play

Fanatiz

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

Best Cable

DATOS CLAVE

Cusco FC vs. FBC Melgar juegan hoy, 11 de septiembre, a las 19:00 horas (Perú).

juegan hoy, 11 de septiembre, a las 19:00 horas (Perú). El partido se transmitirá en vivo por L1 MAX y L1 Play .

y . Ambos equipos igualan con 42 puntos buscando clasificar a la Copa Libertadores 2027.