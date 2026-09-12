Peter Arévalo tuvo una curiosa y peculiar reacción al último gol de Lisandro Alzugaray en Matute. Además, es tendencia en redes sociales al ver el tremendo error de Alianza Lima.

Universitario de Deportes logró un valioso triunfo por 2-1 frente a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. Cuando parecía que el duelo terminaba en un empate, Lisandro Alzugaray aprovechó un tremendo error en la defensa rival para concretar los tres puntos de la visita. Dicho gol generó una muy peculiar reacción de Peter Arévalo, quien estuvo encargado de la narración del clásico.

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🔴EN 1 MINUTO: MIRA LA VICTORIA DE LA 'U' EN MATUTE



Universitario de Deportes se quedó con el clásico del fútbol peruano tras ganarle 2-1 a Alianza Lima. Los goles de los visitantes fueron anotados por Alex Valera y Lizandro Alzugaray.



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“Pivotea Valera. Va a salir Duarte. Ah bueno, no. De locos“; fue la repentina exclamación del popular Mr. Peet al ver que Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez confabularon de manera increíble para el 2-1 de Lisandro Alzugaray. Prácticamente sin ánimos de gritar el tanto, el narrador no tuvo más opción que celebrar entre comillas el triunfo de Universitario de Deportes en Matute.

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Siempre es importante tener en cuenta y resaltar que Peter Arévalo es un hincha confeso de Alianza Lima. Es más, muy a menudo es cuestionado por la manera en que grita los goles de los blanquiazules y de los rivales a los que enfrenta en cualquier locación del fútbol peruano. Bueno, hoy le tocó de la mala y tuvo que presenciar una agónica victoria de la ‘U’ en condición de visita.

¿Cómo quedaron Alianza Lima y Universitario en el Torneo Clausura 2026?

Luego de la gran victoria de Universitario de Deportes ante Alianza Lima por 2-1 en el Estadio Alejandro Villanueva, la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 empezó a moverse y vaya que vemos un enorme resultado para los merengues ya que sumaron 20 puntos y ahora mismo dormirán como únicos líderes del campeonato, a la espera de la finalización de la fecha 9.

Por otro lado, el equipo blanquiazul se quedó con 13 unidades y se ubica en el puesto 10 del Torneo Clausura 2026. Es así que los liderados técnicamente por Pablo Guede quedaron lejos de los primeros lugares y deberán mejorar en demasía, sobre todo cuando es la segunda derrota de forma consecutiva jugando en Matute; mientras que la ‘U’ se sigue haciendo más fuerte que nunca.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

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