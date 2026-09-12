Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga 1

Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Alianza Lima y Universitario se enfrentan en el Estadio Alejandro Villanueva. Sigue todas las incidencias de esta nueva edición del clásico del fútbol peruano.

Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026.
© Movistar Deportes.Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026.

Alianza Lima y Universitario de Deportes se ven las caras por segunda vez en la presente temporada. Ahora será el Estadio Alejandro Villanueva el que albergue esta nueva edición del clásico del fútbol peruano, el cual por cierto tiene diversos condimentos emotivos y futbolísticos. A continuación, disfruta del minuto a minuto gracias a Bolavip Perú y así no perderte ningún detalle del juego.

Alineaciones titulares de Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima | Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Alessandro Burlamaqui; Eryc Castillo y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.

+ Seguinos en

Universitario | Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Jorge Murrugarra, Piero Quispe, Jairo Concha, César Inga; Gianluca Lapadula y Álex Valera. DT: Héctor Cúper.

Sigue el minuto a minuto de Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026

Todos los detalles de Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?

  • 18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
  • 19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
  • 20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
  • 21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
  • 22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 03:00 | España (domingo 13/09)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?

  • L1 MAX
  • L1 Play
  • Fanatiz
  • DSports y DGO
  • Movistar TV
  • Claro TV
  • Win
  • Best Cable
Renato Pérez
Renato Pérez
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones