Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Alianza Lima y Universitario de Deportes se ven las caras por segunda vez en la presente temporada. Ahora será el Estadio Alejandro Villanueva el que albergue esta nueva edición del clásico del fútbol peruano, el cual por cierto tiene diversos condimentos emotivos y futbolísticos. A continuación, disfruta del minuto a minuto gracias a Bolavip Perú y así no perderte ningún detalle del juego.

Periodista deportivo con más de diez años de trayectoria en el rubro. Se ha desempeñado como especialista y analista táctico en Futbológico Perú, como guionista en Alivia Media y como redactor en El Futbolero, donde cubrió distintos mercados internacionales como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, España y México. Actualmente en Bolavip Perú sigue de cerca la Liga 1, la Selección Peruana, el fútbol internacional y la actualidad de los peruanos en el extranjero.