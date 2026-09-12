Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Alianza Lima y Universitario de Deportes se ven las caras por segunda vez en la presente temporada. Ahora será el Estadio Alejandro Villanueva el que albergue esta nueva edición del clásico del fútbol peruano, el cual por cierto tiene diversos condimentos emotivos y futbolísticos. A continuación, disfruta del minuto a minuto gracias a Bolavip Perú y así no perderte ningún detalle del juego.
Alineaciones titulares de Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026
Alianza Lima | Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Alessandro Burlamaqui; Eryc Castillo y Federico Girotti. DT: Pablo Guede.
Universitario | Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Jorge Murrugarra, Piero Quispe, Jairo Concha, César Inga; Gianluca Lapadula y Álex Valera. DT: Héctor Cúper.
Sigue el minuto a minuto de Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026
Todos los detalles de Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?
- 18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 03:00 | España (domingo 13/09)
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Universitario por el Torneo Clausura 2026?
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