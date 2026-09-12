El blooper entre Duarte y Chávez que provocó el 2-1 de Alzugaray para el triunfo de Universitario

Sobre el final del partido, Alianza Lima se equivocó en defensa y Universitario lo ganó de forma increíble. Así fue el gol sobre el minuto 97 de juego.

Universitario de Deportes se quedó con el triunfo en el clásico ante Alianza Lima en Matute. De forma increíble y, sobre todo, insólita, Lisandro Alzugaray marcó el 2-1 definitivo al minuto 97. Es que hubo un blooper entre Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez, que provocó el tanto de la victoria para los ‘Cremas’.

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Todo apuntaba al empate. En los últimos minutos, reinaron los pelotazos y los intercambios de balón. Micke Palomino había adicionado siete minutos y, en la última jugada del partido, llegó lo peor para Alianza Lima y la alegría de Universitario en el Estadio Alejandro Villanueva.

De un pelotazo largo de César Inga, Álex Valera la pivoteó de cabeza para el área. El balón pica fuerte y provocó que Gianfranco Chávez busque el cabezazo cuando Alejandro Duarte salió lejos para atrapar el balón. Con el toque del defensor, Lisandro Alzugaray aprovechó el regalo y, con el arco libre, marcó el gol del triunfo de ‘La U’.

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Este fue el quinto gol de Alzugaray en su partido 23 con Universitario desde su llegada a comienzos de este 2026. Por supuesto, este es el más importante que ha marcado por tratarse del clásico y, quizá, el más fácil por el regalo que le dejaron.

Los goles de Álex Valera y Federico Girotti

Álex Valera había abierto el marcado en el primer tiempo para adelantar al cuadro ‘merengue’. Aprovechó una desatención defensiva y, tras un pase de Gianluca Lapadula, marcó el 1-0. Hubo reclamo del equipo local por una presunta falta previa de ‘Nazário’ contra Renzo Garcés.

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Alianza Lima lo buscó durante todo el segundo tiempo y tuvo premio al minuto 77 de juego. Federico Girotti marcó el 1-1, luego de un gran pase de ‘cucharita’ de Jairo Vélez, gran figura de este clásico. El empate era justo y merecido para el equipo de Pablo Guede, que fue más que su rival en ese complemento.

Sin embargo, en los clásicos no hay merecimientos. Lo ganó Universitario, casi de casualidad, y se pone en lo más alto del Torneo Clausura 2026, mientras que los ‘Blanquiazules’ se alejan.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

POS EQUIPOS PUNTOS PJ G E P DIF 1 Universitario de Deportes 20 9 6 2 1 +7 2 Deportivo Garcilaso 19 8 6 1 1 +9 3 FBC Melgar 17 9 5 2 2 +7 4 Alianza Atlético 16 8 5 1 2 +4 5 Sport Huancayo 16 9 5 1 3 +2 6 Cusco FC 15 9 5 0 4 +4 7 Juan Pablo II College 15 9 4 3 2 +4 8 Sport Boys 14 8 4 2 2 +6 9 Sporting Cristal 13 8 4 1 3 +7 10 Alianza Lima 13 9 3 4 2 +2 11 Atlético Grau 13 8 4 1 3 +1 12 FC Cajamarca 10 9 3 1 5 -5 13 Comerciantes Unidos 9 9 2 3 4 0 14 Cienciano 7 8 2 1 5 -5 15 Deportivo Moquegua 7 8 1 4 3 -5 16 Los Chankas 7 9 2 1 6 -13 17 ADT 2 8 0 2 6 -13 18 UTC -3 * 9 0 2 7 -12 *UTC tiene 5 puntos menos por deudas e imcumpliento de pagos a exjugadores.

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