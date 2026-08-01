Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026: canales de TV y streaming online

Alianza Lima y Alianza Atlético se enfrentan esta noche en el Estadio Alejandro Villanueva. Conoce cómo seguir este prometedor partido desde cualquier locación.

Alianza Lima y Alianza Atlético miden fuerzas el día de hoy en el marco de la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. El Estadio Alejandro Villanueva ubicado en el barrio de Matute será testigo del encuentro que cierre con la jornada sabatina, así que en la siguiente nota podrás descubrir todos los detalles de los horarios establecidos y de los canales oficiales de transmisión para no perderte nada.

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En cuanto a cómo llegan los equipos al encuentro de esta noche, Alianza Lima venció 2-1 a Sport Huancayo y empató 2-2 ante Comerciantes Unidos en la ciudad de Cutervo la semana pasada. Por otro lado, Alianza Atlético fue goleado 4-1 ante Cusco FC en la ciudad imperial y luego lograron imponerse 3-1 frente a Los Chankas en Sullana. Es así que ahora se viene un buen partido en La Victoria.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026?

18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

22:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

03:30 | España (02/08)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026?

L1 MAX

L1 Play

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

Best Cable

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Posibles alineaciones de Alianza Lima vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima | Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. DT: Pablo Guede.

Alianza Atlético | Steven Rivadeneyra; Erick Perleche, Williams Guzmán, Román Suárez, Anthony Gordillo; Jorge del Castillo, Joel Lupu, Germán Díaz; Guillermo Larios, Cristian Penilla y José Ingratti. DT: Federico Urciuoli.

DATOS CLAVES

Alianza Lima enfrentará a Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026 .

enfrentará a por la fecha 3 del . Alianza Lima llega tras igualar 2-2 con Comerciantes Unidos en la jornada previa.

llega tras igualar 2-2 con en la jornada previa. L1 MAX y DSports transmitirán el partido desde el Estadio Alejandro Villanueva hoy.