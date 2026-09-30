Alineaciones de Cienciano y Los Chankas por la Liga 1: formaciones confirmadas

Se viene Cienciano vs. Los Chankas este miércoles 30 de septiembre desde las 15:00 hora de Perú por la Liga 1: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.
Cómo llegan Cienciano y Los Chankas
Cienciano viene de caer 1-2 ante Asociacion Deportiva Tarma y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Los Chankas viene de caer 1-2 ante FC Cajamarca y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Cienciano y Los Chankas
Cienciano (4-2-3-1): Ítalo Espinoza, Claudio Núñez, Carlos Cabello, Matías Succar, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Cristian Souza, Santiago Arias, Carlos Garcés, Gerson Barreto, Neri Bandiera. DT: Horacio Melgarejo.
Los Chankas (4-2-3-1): Hairo Camacho, Michel Kaufman, Kenyi Barrios, Jorge Palomino, Carlos Pimienta, Héctor González, Oshiro Takeuchi, Christian Velarde, Franco Torres, Marlon Torres, Abdiel Ayarza. DT: Juan Carlos Bazalar.
Suplentes de Cienciano: Rotceh Aguilar, Sebastián Cavero, Nadhir Colunga, Gonzalo Falcón, Didier La Torre, Ademar Robles, Renzo Salazar, Ray Sandoval, Alonso Yovera.
Suplentes de Los Chankas: Accel Campos, Axel Chávez, Félix Espinoza, David Gonzáles, Juan Ospina, Luis Pretel, Jarlín Quintero, Gonzalo Rizzo, Kelvin Sánchez.
La previa de Cienciano y Los Chankas: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 30 de septiembre
- Hora: 15:00 (hora de Perú)
- Historial: 14 cruces — Cienciano ganó 9, Los Chankas ganó 2 y empataron 3
- Último antecedente: 23/04/2026: Los Chankas 1-0 Cienciano
- Próximo partido de Cienciano: vs. Club Deportivo Moquegua, sábado 10 de octubre
- Próximo partido de Los Chankas: vs. Atletico Grau, sábado 10 de octubre