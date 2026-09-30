Dónde ver EN VIVO Cienciano vs. Los Chankas por la fecha 10 de la Liga 1: TV y streaming online

Cienciano y Los Chankas se cruzan el miércoles 30 de septiembre con la necesidad urgente de sumar, porque ninguno de los dos atraviesa un buen momento en la Liga 1.
Los dos están metidos en la mitad baja de la tabla con apenas 7 puntos en 9 fechas, así que el que gane empieza a despegarse de la zona incómoda. No hay margen para regalar puntos a esta altura del campeonato.
Horario del partido
- Perú: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Liga1 Play, TV 360
La actualidad de ambos equipos
Cienciano llega golpeado tras caer 1-2 como visitante ante Asociación Deportiva Tarma, un resultado que cortó el envión que había tomado con el 5-2 conseguido también de visitante frente a FC Cajamarca. Antes de esa racha había perdido de local con Cusco, así que el equipo alterna buenos y malos partidos sin encontrar continuidad.
Los Chankas, en cambio, no logra salir del pozo: viene de perder tres partidos seguidos, incluido un contundente 0-5 ante Sporting Cristal y una caída 3-4 de local frente a ADC Juan Pablo II. La diferencia de gol se le complica fecha a fecha y necesita cortar la racha cuanto antes.
El historial entre Cienciano y Los Chankas
El historial es ampliamente favorable a Cienciano, que ganó 9 de los 14 enfrentamientos directos contra apenas 2 de Los Chankas, con 3 empates en el medio. La diferencia de gol también manda para el lado cusqueño: 29 a 9. Sin embargo, el antecedente más reciente rompió esa tendencia, ya que Los Chankas se impuso 1-0 como local en el último cruce entre ambos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|23/04/2026
|Los Chankas vs. Cienciano
|1-0
|Liga 1
|05/08/2025
|Cienciano vs. Los Chankas
|3-0
|Liga 1
|23/03/2025
|Los Chankas vs. Cienciano
|0-0
|Liga 1
|03/08/2024
|Cienciano vs. Los Chankas
|0-0
|Liga 1
|26/02/2024
|Los Chankas vs. Cienciano
|1-2
|Liga 1
|08/09/2019
|Cienciano vs. Los Chankas
|3-0
|Liga 2
|08/07/2019
|Cienciano vs. Los Chankas
|5-0
|Copa LFP-FPF
|26/05/2019
|Los Chankas vs. Cienciano
|2-1
|Liga 2
|28/10/2018
|Cienciano vs. Los Chankas
|4-0
|Liga 2
|15/07/2018
|Los Chankas vs. Cienciano
|0-1
|Liga 2
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Deportivo Garcilaso
|10
|7
|1
|2
|18
|6
|+12
|22
|2
|Universitario
|10
|6
|2
|2
|19
|16
|+3
|20
|3
|Sporting Cristal
|10
|6
|1
|3
|20
|10
|+10
|19
|4
|Alianza Atletico
|10
|6
|1
|3
|20
|17
|+3
|19
|5
|Sport Huancayo
|10
|6
|1
|3
|16
|13
|+3
|19
|6
|ADC Juan Pablo II
|10
|5
|3
|2
|20
|12
|+8
|18
|7
|Melgar
|10
|5
|3
|2
|16
|9
|+7
|18
|8
|Sport Boys
|10
|5
|3
|2
|14
|7
|+7
|18
|9
|Cusco
|10
|6
|0
|4
|19
|14
|+5
|18
|10
|Alianza Lima
|10
|4
|4
|2
|14
|10
|+4
|16
|11
|Atletico Grau
|10
|5
|1
|4
|14
|13
|+1
|16
|12
|FC Cajamarca
|10
|3
|1
|6
|18
|24
|-6
|10
|13
|Comerciantes Unidos
|10
|2
|3
|5
|17
|18
|-1
|9
|14
|Cienciano
|9
|2
|1
|6
|11
|17
|-6
|7
|15
|Club Deportivo Moquegua
|10
|1
|4
|5
|7
|17
|-10
|7
|16
|Los Chankas
|9
|2
|1
|6
|10
|23
|-13
|7
|17
|Asociacion Deportiva Tarma
|10
|1
|2
|7
|7
|21
|-14
|5
|18
|CD UT Cajamarca
|10
|0
|2
|8
|11
|24
|-13
|2
Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
En síntesis
- Cienciano y Los Chankas se enfrentan este miércoles 30 de septiembre por la fecha 10 de la Liga 1.
- El partido se transmitirá por Liga1 Play y TV 360.
- Cienciano suma 7 puntos en el torneo.
- Los Chankas suma 7 puntos en el torneo.