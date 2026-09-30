Dónde ver EN VIVO Cienciano vs. Los Chankas por la fecha 10 de la Liga 1: TV y streaming online

Cienciano y Los Chankas se enfrentan este miércoles 30 de septiembre, por la fecha 10 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Cienciano y Los Chankas se cruzan el miércoles 30 de septiembre con la necesidad urgente de sumar, porque ninguno de los dos atraviesa un buen momento en la Liga 1.

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Los dos están metidos en la mitad baja de la tabla con apenas 7 puntos en 9 fechas, así que el que gane empieza a despegarse de la zona incómoda. No hay margen para regalar puntos a esta altura del campeonato.

Horario del partido

Perú: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

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La actualidad de ambos equipos

Cienciano llega golpeado tras caer 1-2 como visitante ante Asociación Deportiva Tarma, un resultado que cortó el envión que había tomado con el 5-2 conseguido también de visitante frente a FC Cajamarca. Antes de esa racha había perdido de local con Cusco, así que el equipo alterna buenos y malos partidos sin encontrar continuidad.

Los Chankas, en cambio, no logra salir del pozo: viene de perder tres partidos seguidos, incluido un contundente 0-5 ante Sporting Cristal y una caída 3-4 de local frente a ADC Juan Pablo II. La diferencia de gol se le complica fecha a fecha y necesita cortar la racha cuanto antes.

El historial entre Cienciano y Los Chankas

El historial es ampliamente favorable a Cienciano, que ganó 9 de los 14 enfrentamientos directos contra apenas 2 de Los Chankas, con 3 empates en el medio. La diferencia de gol también manda para el lado cusqueño: 29 a 9. Sin embargo, el antecedente más reciente rompió esa tendencia, ya que Los Chankas se impuso 1-0 como local en el último cruce entre ambos.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 23/04/2026 Los Chankas vs. Cienciano 1-0 Liga 1 05/08/2025 Cienciano vs. Los Chankas 3-0 Liga 1 23/03/2025 Los Chankas vs. Cienciano 0-0 Liga 1 03/08/2024 Cienciano vs. Los Chankas 0-0 Liga 1 26/02/2024 Los Chankas vs. Cienciano 1-2 Liga 1 08/09/2019 Cienciano vs. Los Chankas 3-0 Liga 2 08/07/2019 Cienciano vs. Los Chankas 5-0 Copa LFP-FPF 26/05/2019 Los Chankas vs. Cienciano 2-1 Liga 2 28/10/2018 Cienciano vs. Los Chankas 4-0 Liga 2 15/07/2018 Los Chankas vs. Cienciano 0-1 Liga 2

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Deportivo Garcilaso 10 7 1 2 18 6 +12 22 2 Universitario 10 6 2 2 19 16 +3 20 3 Sporting Cristal 10 6 1 3 20 10 +10 19 4 Alianza Atletico 10 6 1 3 20 17 +3 19 5 Sport Huancayo 10 6 1 3 16 13 +3 19 6 ADC Juan Pablo II 10 5 3 2 20 12 +8 18 7 Melgar 10 5 3 2 16 9 +7 18 8 Sport Boys 10 5 3 2 14 7 +7 18 9 Cusco 10 6 0 4 19 14 +5 18 10 Alianza Lima 10 4 4 2 14 10 +4 16 11 Atletico Grau 10 5 1 4 14 13 +1 16 12 FC Cajamarca 10 3 1 6 18 24 -6 10 13 Comerciantes Unidos 10 2 3 5 17 18 -1 9 14 Cienciano 9 2 1 6 11 17 -6 7 15 Club Deportivo Moquegua 10 1 4 5 7 17 -10 7 16 Los Chankas 9 2 1 6 10 23 -13 7 17 Asociacion Deportiva Tarma 10 1 2 7 7 21 -14 5 18 CD UT Cajamarca 10 0 2 8 11 24 -13 2

Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

En síntesis

Cienciano y Los Chankas se enfrentan este miércoles 30 de septiembre por la fecha 10 de la Liga 1.

se enfrentan este miércoles 30 de septiembre por la fecha 10 de la Liga 1. El partido se transmitirá por Liga1 Play y TV 360 .

y . Cienciano suma 7 puntos en el torneo.

suma 7 puntos en el torneo. Los Chankas suma 7 puntos en el torneo.