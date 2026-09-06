Sporting Cristal vs. Los Chankas EN VIVO: hora, posibles alineaciones, dónde ver por TV y streaming online

Sporting Cristal y Los Chankas se enfrentan este domingo por la fecha 8 de la Liga 1 Clausura 2026. Revisa aquí los horarios, las opciones para ver el partido y los onces que se perfilan para el cruce.

Sporting Cristal recibe a Los Chankas este domingo 6 de septiembre en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 8 de la Liga 1 Clausura 2026, en un partido que inicia a las 11:00 A.M. de Perú. El cuadro celeste llega con la obligación de reaccionar tras la caída por 0-1 ante Sport Boys y una semana complicada.

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El equipo de Roberto Mosquera arranca la jornada en el puesto 10 con 10 puntos en siete partidos: ganó sus tres encuentros como local en el Clausura, con siete goles a favor y uno en contra. A pesar de ello, se espera un clima tenso en el Rímac debido a la crisis generada en la semana con agresión incluida a Julio César Uribe.

Por su parte, Los Chankas aparecen en el puesto 16 con siete unidades en siete fechas. Vienen de perder 3-4 ante ADC Juan Pablo II, acumulan tres derrotas consecutivas en el campeonato y todavía no han podido ganar fuera de casa en este Clausura, con un empate y dos caídas.

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¿Dónde ver EN VIVO Sporting Cristal vs. Los Chankas?

L1 MAX

L1 Play

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

Best Cable

¿A qué hora se juega Sporting Cristal vs. Los Chankas?

9:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

10:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

11:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

12:00 | Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

13:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

18:00 | España

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Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs. Los Chankas

SPORTING CRISTAL (4-2-3-1): Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Agustín Álvarez Wallace, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Santiago González, Juan Manuel Cuesta y Michael Hoyos. DT: Roberto Mosquera.

Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Agustín Álvarez Wallace, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Santiago González, Juan Manuel Cuesta y Michael Hoyos. DT: Roberto Mosquera. LOS CHANKAS (5-3-2): Hairo Camacho; Oshiro Takeuchi, Carlos Pimienta, Héctor González, Michael Kaufman, Ayrthon Quintana; Jorge Palomino, Féliz Espinoza, Christian Velarde; Jarlin Quintero, André Vásquez. DT: Walter Paolella.

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