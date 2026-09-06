“Deuda pendiente”: el pedido de la hinchada de Sporting Cristal tras golear a Los Chankas

A pesar del 5-0 de hoy frente a Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo, el hincha rimense sigue muy enfático en la regularidad del equipo y dejó un mensaje de cara al próximo partido de visita.

Sporting Cristal volvió al camino del triunfo esta mañana con una goleada muy importante por 5-0 frente a Los Chankas. El Estadio Alberto Gallardo, plagado de hinchas en todas las tribunas, fue una verdadera fiesta de principio a fin ya que se puedo apreciar la recuperación futbolística del equipo. Dicho esto, existe un pedido explícito para que los jugadores mantengan regularidad en el nivel.

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Cualquiera podría decir que todo es felicidad ahora mismo en la interna de la hinchada de Sporting Cristal, pero no es así ya que exigen esta clase de rendimientos en condición de visita. Y es que los celestes son el peor equipo fuera de casa en esta temporada 2026 y desde febrero no logran ganar en estos escenarios, así que en redes sociales sostienen que es un factor a cumplir.

“La deuda pendiente es ganar de visita y tiene que empezar a compensarse ante Moquegua“, “Es la mejor muestra de fútbol de Sporting Cristal en el año. La deuda sigue siendo de visita, ojalá sea un punto y aparte hacia adelante. Ojalá” y “Yo sé que Sporting Cristal tenía que ganar este partido como sea. En la siguiente visita es ganar o adiós liga“; comentan los aficionados celestes a través de ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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Yoshimar Yotún fue la gran figura de Sporting Cristal ante Los Chankas

Dentro de lo más positivo del triunfo de Sporting Cristal ante Los Chankas, no hay duda alguna de que la figura de Yoshimar Yotún fue la que más brilló esta mañana en el Estadio Alberto Gallardo. Con dos goles y una asistencia de por medio, el capitán cervecero evidenció una felicidad importante por el resultado conseguido. Además, no dudó en solidarizarse con Julio César Uribe luego de la agresión del pasado jueves por presuntos hinchas en las afueras del recinto.

“Ha sido una semana complicada. La verdad que nos ha tocado mucho esta semana, pero el equipo es consciente, sabe la situación en la que está y la única manera de sacar esto adelante es trabajando. Hoy salió un partido muy bueno, me atrevería a decir uno de los mejores partidos desde que estamos acá. La verdad que nos imaginamos otro escenario, pero la gente se hizo presente y eso significa que siguen confiando en nosotros”; declaró Yoshimar Yotún.

En la misma conversación con L1 MAX post triunfo ante Los Chankas, el máximo referente actual de Sporting Cristal habló de la situación vivida por Julio César Uribe. “La violencia no es el camino para poder solucionar las cosas. Es un ídolo del club, qué digo del club, es ídolo nacional. Este triunfo va para él y para todos los trabajadores que sufren con nosotros y nos ven en el día a día“.

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🗣️¡LA PALABRA DEL CAPITÁN! Yoshimar Yotún se mostró emocionado tras la victoria celeste.



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