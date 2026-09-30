Cienciano vs. Los Chankas EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver por TV y streaming online?

Partido pendiente por la Liga 1. Conoce a qué hora y dónde ver en vivo el Cienciano vs. Los Chankas. Mediante televisión, y streaming online.

Cienciano y Los Chankas miden fuerzas hoy, miércoles 30 de septiembre, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este duelo pendiente por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 resultará decisivo para las aspiraciones de ambos conjuntos en la tabla.

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El cuadro imperial necesita hacer valer el peso de la altura cusqueña tras su reciente tropiezo como visitante. Por su parte, la escuadra andahuaylina afronta el desafío en plena reestructuración y urgida de cortar una racha negativa de cinco derrotas consecutivas.

Cienciano vs. Los Chankas juegan hoy por la Liga 1. (Foto: X).

Horario del partido: Cienciano vs. Los Chankas

El árbitro dará el pitazo inicial a las 3:00 p. m. (hora peruana). Repasa la guía completa de horarios según tu ubicación geográfica:

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Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.

Argentina y Chile: 5:00 p. m.

México: 2:00 p. m.

Dónde ver en directo por TV y streaming online

La transmisión oficial del compromiso estará a cargo de L1 MAX en televisión por cable (disponible en DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Win Net).

Si prefieres la señal en vivo vía streaming, la opción autorizada es L1 Play. Además, podrás disfrutar del encuentro mediante las plataformas de DGO (DIRECTV GO) y Claro Video.

Novedades, probables alineaciones e historial

El técnico Juan Carlos Bazalar hace su debut oficial en el banquillo de Los Chankas. La escuadra visitante llega golpeada tras acumular varios tropiezos, por lo que buscará dar la sorpresa en Cusco sosteniendo una estructura defensiva más ordenada.

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El historial entre ambas instituciones registra una marcada paridad: de los 6 enfrentamientos oficiales disputados, cada equipo registra 2 victorias y 2 empates. En el cruce más reciente de la temporada, Los Chankas lograron imponerse por 1-0 en condición de local.

Cienciano: Gonzalo Falcón; Marcos Martinich, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Claudio Núñez; Gerson Barreto, Ademar Robles, Santiago Arias; Cristian Souza, Neri Bandiera y Carlos Garcés.

Gonzalo Falcón; Marcos Martinich, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain, Claudio Núñez; Gerson Barreto, Ademar Robles, Santiago Arias; Cristian Souza, Neri Bandiera y Carlos Garcés. Los Chankas: Hairo Camacho; Michael Kaufman, Carlos Pimienta, David Gonzáles, Brayan Guevara; Christian Velarde, Kelvin Sánchez, Franco Torres; Oshiro Takeuchi, Marlon Torres y Jarlín Quintero.

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