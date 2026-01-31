Es tendencia:
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras el triunfo de Melgar

El Torneo Apertura comenzó con grandes partidos, emociones y sobre todo muchos goles en los diferentes encuentros.

Por Bruno Castro

Jeriel De Santis celebrando su gol.
© MelgarJeriel De Santis celebrando su gol.

Grandes encuentros se han presentado en esta primera fecha del Torneo Apertura. En donde se ha podido ver juegos con muchos goles, otros con grandes emociones. Pese a que el campeonato nacional no es el mejor estéticamente hablando, si logra generar mucha ilusión a los aficionados que lo vienen disfrutando.

En uno de los encuentros más esperados se vivió en Arequipa. Duelo entre Melgar y Cienciano en el famoso ‘Clásico del Sur’. Partido que tuvo muchas emociones y por supuesto goles. Horacio Bordacahar y Jeriel De Santis fueron los autores de las conquistas. De esta forma ganaron por 2-0 en un gran juego.

Más temprano se jugó quizás uno de los partidos más llamativos. Juan Pablo II que empató 3-3 ante FC Cajamarca en Chongoyape. Duelo que en los minutos finales tuvo un total de 3 tantos. En este caso, Christian Cueva y Hernán Barcos fueron los grandes protagonistas con sus anotaciones. Cada uno para sus conjuntos lograron celebrar con la hinchada.

Así se mueve la tabla de posiciones en el Torneo Apertura

Luego de disputarse varios partidos en esta primera fecha, así se va moviendo la tabla de posiciones.

Así van los partidos de la fecha 1 del Torneo Apertura

La jornada 1 del Torneo Apertura ha comenzado con todo y se va viendo grandes juegos. Por ahora, no hay encuentro en el que no se presentaran goles.

Partidos de la fecha 1:

Viernes 30 de enero

  • Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima
Sábado 31 de enero

  • UTC 2-0 Atlético Grau
  • Sport Boys 1-1 Chankas CYC
  • Juan Pablo II 3-3 FC Cajamarca
  • Melgar 2-0 Cienciano

Domingo 1 de febrero

  • Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal
  • Alianza Atlético vs. Cusco FC
  • Universitario vs. ADT

Lunes 2 de febrero

  • Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua
Datos Claves

  • Melgar venció 2-0 a Cienciano con goles de Bordacahar y Jeriel De Santis.
  • Christian Cueva y Hernán Barcos marcaron en el empate 3-3 de Juan Pablo II.
  • Alianza Lima derrotó 2-1 a Sport Huancayo en el inicio del Torneo Apertura.
