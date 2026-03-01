Así fue el primer gol de Alzugaray en Universitario frente a FC Cajamarca en el Monumental

Universitario de Deportes sufrió más de la cuenta para poder encontrar el primer gol en el partido frente a FC Cajamarca. Si bien tuvieron la posesión del balón, en el ataque no llegaron a estar tan claros como se podría llegar a esperar. Hasta que un tiro libre cambió toda la ecuación, llegando a abrir el partido que estaba cerrado hasta ese momento.

La hinchada ‘crema’ tuvo que esperar hasta el minuto 66 para lograr cantar el primer gol del partido. En este caso se daría mediante un balón detenido, Lisandro Alzugaray sería el que en este caso se pararía de frente al esférico para cobrar la falta. Sin una gran distancia, el argentino convertiría su primer gol con un remate a media altura que sorprendió al portero Carlos Mosquera.

Así fue el gol de Lisandro Azulgaray:

Este termina siendo el primer gol de Alzugaray con la camiseta ‘crema’. Hasta la fecha, lo máximo que había conseguido era poder dar una asistencia. Justo fue en la fecha pasada, después de darle un gran pase a José Carabalí, quien anotó el 1-0 ante Sporting Cristal, en el choque en el Alberto Gallardo que culminó con un empate 2-2.

Victoria de Universitario gracias a Alzugaray

Gracias al solitario gol de Lisandro Alzugaray, el cuadro ‘crema’ consiguió una nueva victoria en el Torneo Apertura. Tres puntos que son valiosos al estar en casa, en donde no vienen teniendo los mejores partidos, pero que a pesar de esto han conseguido ganar todo, lo cual es algo que se le termina valorando al conjunto de Ate.

Victoria de Universitario (Foto: Universitario).

En este caso, el conjunto de FC Cajamarca estuvo muy bien en la parte defensiva, pero a pesar de esto, no pudieron evitar el balón detenido. El cual, terminó por definir este juego que fue bastante cerrado. Javier Rabanal a pesar de venir con buenos números y seguir invicto, no consigue encontrarle la manija al 100% al equipo.

En este caso, el triunfo les permite seguir muy de cerca a Alianza Lima que por ahora duerme como el único punto del certamen con un total de 13 puntos. No obstante, los ‘cremas’ tienen 11 unidades y están expectantes a lo que termine pasando en el siguiente juego.

Datos Claves